أميركا: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية

أميركا: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية
التاريخ
9/30/2024 11:35:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".(وكالات)
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