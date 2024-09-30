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أميركا: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية

9/30/2024 11:35:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.


وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".(وكالات)

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