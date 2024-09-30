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القسام تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية في خان يونس

9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة هندسية إسرائيلية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في خان يونس جنوبي قطاع غزة.-(وكالات)

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