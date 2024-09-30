القسام تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية في خان يونس

القسام تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية في خان يونس
التاريخ
9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة هندسية إسرائيلية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في خان يونس جنوبي قطاع غزة.-(وكالات)
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