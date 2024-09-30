جيش الاحتلال يطلب من سكان 3 أحياء في الضاحية الجنوبية إخلاء مبان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، سكان 3 أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، إلى إخلاء بعض المباني حفاظا على سلامتهم.
وكتب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس متوجّها إلى سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة "أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله، ولذلك سوف يعمل جيش (الاحتلال) ضدها بقوة".
وأضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".-(وكالات)
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