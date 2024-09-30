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الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية ليوم الاثنين

9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت الوزارة استشهاد 16 شخصا وإصابة 55 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على بلدات في محافظة النبطية جنوبي البلاد، وكذلك استشهاد 59 شخصا وإصابة 65 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على بلدات في محافظتي الجنوب والبقاع.

كما أعلنت "الصحة اللبنانية" استشهاد 20 شخصا وإصابة 52 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل وبيروت الاثنين، وكذلك استشهاد 95 شخصا وإصابة 172 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد الاثنين.

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