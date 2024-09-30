الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية ليوم الاثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة
الصحة اللبنانية حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت الوزارة
استشهاد 16 شخصا وإصابة 55 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على بلدات في محافظة
النبطية جنوبي البلاد، وكذلك استشهاد 59 شخصا وإصابة 65 آخرين جراء الغارات
الإسرائيلية على بلدات في محافظتي الجنوب والبقاع.
كما أعلنت
"الصحة اللبنانية" استشهاد 20 شخصا وإصابة 52 آخرين جراء الغارات
الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل وبيروت الاثنين، وكذلك استشهاد 95 شخصا وإصابة
172 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد الاثنين.
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