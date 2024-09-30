جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث
العسكري الإسرائيلي إن قوات جيش الاحتلال بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب
لبنان.
وأكد المتحدث أن
العملية البرية "محددة ضد أهداف حزب الله القريبة من الحدود"، وهي مركزة
ضد البنى التحتية لحزب الله.
وأشار إلى أن
العملية يرافقها "مساندة جوية ومدفعية".
وقال إن العملية البرية تأتي في إطار تحقيق
أهداف الحرب لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم.
وبين المتحدث العسكري الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يعمل وفقا لخطة منتظمة تشرف عليها هيئة الأركان
العامة والقيادة الشمالية.
وأكد أن العملية البرية بدأت قبل ساعات بتوجيه
من القيادة السياسية وفي عدد من القرى القريبة من الحدود.
ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن جيش الاحتلال بدأ عملية برية محددة جنوبي لبنان وفقا لقرار
المستوى السياسي، وقد تمت الموافقة على مراحل العملية البرية وفقا لقرار المستوى
السياسي.
وأضاف أن الحملة العسكرية في الشمال تأتي
بالتزامن مع عملية متواصلة في قطاع غزة وساحات أخرى.
وتابع أن العملية البرية في الجنوب اللبناني
هدفها منع أي تهديد للمستوطنات على الحدود الشمالية.
وأردف المتحدث: نواصل القتال لتحقيق أهداف
الحرب لحماية المواطنين وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.
وقالت "الإذاعة الإسرائيلية الرسمية"
من جهتها، إن وحدات كوماندوز خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في الجانب
اللبناني.
وأضافت الإذاعة العبرية
أن وحدات القوات الخاصة من جيش الاحتلال توغلت في الجانب اللبناني، وهناك قوات من
سلاحي البحرية والجو متأهبة للتدخل إذا إقتضت الضرورة.
وذكرت وسائل
إعلام عبرية أن هذه هي المرة الأولى منذ 2006 التي ينفذ فيها جيش الاحتلال
الإسرائيلي عمليات داخل الأراضي اللبنانية.
وأكدت وسائل
إعلام عبرية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الجدار الحدودي مع لبنان من
مواقع مختلفة وبدأت التحرك لقرى محاذية.
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