جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في جنوب لبنان

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكد المتحدث أن العملية البرية "محددة ضد أهداف حزب الله القريبة من الحدود"، وهي مركزة ضد البنى التحتية لحزب الله.وأشار إلى أن العملية يرافقها "مساندة جوية ومدفعية".وقال إن العملية البرية تأتي في إطار تحقيق أهداف الحرب لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم.وبين المتحدث العسكري الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يعمل وفقا لخطة منتظمة تشرف عليها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية.وأكد أن العملية البرية بدأت قبل ساعات بتوجيه من القيادة السياسية وفي عدد من القرى القريبة من الحدود.ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن جيش الاحتلال بدأ عملية برية محددة جنوبي لبنان وفقا لقرار المستوى السياسي، وقد تمت الموافقة على مراحل العملية البرية وفقا لقرار المستوى السياسي.وأضاف أن الحملة العسكرية في الشمال تأتي بالتزامن مع عملية متواصلة في قطاع غزة وساحات أخرى.وتابع أن العملية البرية في الجنوب اللبناني هدفها منع أي تهديد للمستوطنات على الحدود الشمالية.

وأردف المتحدث: نواصل القتال لتحقيق أهداف الحرب لحماية المواطنين وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.



وقالت "الإذاعة الإسرائيلية الرسمية" من جهتها، إن وحدات كوماندوز خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في الجانب اللبناني.

وأضافت الإذاعة العبرية أن وحدات القوات الخاصة من جيش الاحتلال توغلت في الجانب اللبناني، وهناك قوات من سلاحي البحرية والجو متأهبة للتدخل إذا إقتضت الضرورة.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه هي المرة الأولى منذ 2006 التي ينفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات داخل الأراضي اللبنانية.



وأكدت وسائل إعلام عبرية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الجدار الحدودي مع لبنان من مواقع مختلفة وبدأت التحرك لقرى محاذية.