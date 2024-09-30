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13 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

9/30/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 13 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، الليلة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا بينهم أطفال وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى عدد من المفقودين بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي أبو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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