13 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 13 مواطنا
فلسطينيا وأصيب آخرون، الليلة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في
مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا بينهم أطفال وإصابة العشرات
بجروح، إضافة إلى عدد من المفقودين بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين
لعائلتي أبو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات.
وارتفعت حصيلة
الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى
96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر
الماضي، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال
وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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