قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل
إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق،
الليلة.
وتحدثت المصادر
عن حريق في محيط منطقة المزة إثر غارة إسرائيلية.
وقالت وسائل
إعلام رسمية إن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط العاصمة
السورية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية في وقت لاحق، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق.
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