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قوات الاحتلال تقتحم مدنا عدة بالضفة

9/30/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.
وأفادت وكالة "وفا" باقتحام ثمان آليات احتلالية ترافقها جرافتان من النوع الثقيل، المدينة من محورها الغربي، واتجهت الى أحيائها، وتحديدا الشرقية منها.

وأضافت أن الجرافات شرعت بتجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي، وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع أصوات إطلاق أعيرة نارية في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من مدخله الغربي، وشرعت جرافاتها بتجريف البنية التحتية في حارة المقاطعة باتجاه حارات الحمام والشهداء، في الوقت الذي تمركزت فيه اليات الاحتلال في شارع الوكالة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة هناك.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وتمركزت في عدة أحياء منها، وداهمت عددا من المنازل، كما أطلقت قنابل الصوت في منطقتي الجسر وطبلاس من البلدة، دون أن يبلغ عن مواجهات.

وأضاف الشهود، أن جنود جيش الاحتلال أعطبوا إطارات مركبات مركونة بالطريق.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم عين السلطان في مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من مدخل مدينة أريحا الشمالي، وداهمت منزل المواطن مروان الصرفندي، وحطّمت محتويات منزله، للمرة الثالثة على التوالي.

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