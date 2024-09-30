قوات الاحتلال تقتحم مدنا عدة بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.
وأفادت وكالة
"وفا" باقتحام ثمان آليات احتلالية ترافقها جرافتان من النوع الثقيل،
المدينة من محورها الغربي، واتجهت الى أحيائها، وتحديدا الشرقية منها.
وأضافت أن
الجرافات شرعت بتجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي،
وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.
وتمركزت آليات
الاحتلال في محيط مستشفى
الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع أصوات إطلاق أعيرة
نارية في المنطقة.
واقتحمت قوات
الاحتلال مخيم طولكرم من مدخله الغربي، وشرعت جرافاتها بتجريف البنية التحتية في
حارة المقاطعة باتجاه حارات الحمام والشهداء، في الوقت الذي تمركزت فيه اليات
الاحتلال في شارع الوكالة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة هناك.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
فجر اليوم، بلدة حزما، شمال شرق القدس.
وأفاد شهود
عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وتمركزت في عدة أحياء منها، وداهمت
عددا من المنازل، كما أطلقت قنابل الصوت في منطقتي الجسر وطبلاس من البلدة، دون أن
يبلغ عن مواجهات.
وأضاف الشهود،
أن جنود جيش الاحتلال أعطبوا إطارات مركبات مركونة بالطريق.
وكذلك اقتحمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم عين السلطان في مدينة أريحا.
وأفاد شهود
عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من مدخل مدينة أريحا الشمالي، وداهمت منزل
المواطن مروان الصرفندي، وحطّمت محتويات منزله، للمرة الثالثة على التوالي.
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