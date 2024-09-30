أمير الشمالية يُقلد الأحمري رتبته الجديدة - جريدة الوطن السعودية

أمير الشمالية يُقلد الأحمري رتبته الجديدة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/30/2024 11:31:22 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قلَّد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد أمن الإمارة موسى بن محمد الأحمري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة ((عميد)). وهنأ أمير المنطقة العميد الأحمري على هذه الثقة الملكية، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه. بينما أعرب الأحمري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته، التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
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