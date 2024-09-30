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أمير الشمالية يُقلد الأحمري رتبته الجديدة - جريدة الوطن السعودية

9/30/2024 11:31:22 PM
(MENAFN- Al Watan) قلَّد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد أمن الإمارة موسى بن محمد الأحمري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة ((عميد)). وهنأ أمير المنطقة العميد الأحمري على هذه الثقة الملكية، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه. بينما أعرب الأحمري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته، التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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