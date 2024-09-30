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خدعة Tiktok لعلاج حب الشباب خطأ قاتل

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بالنصائح المشكوك فيها. لكن إحدى أحدث نصائح العناية بالبشرة، التي يشاركها بعض المستخدمين عبر الإنترنت، مثيرة للقلق بشكل كبير، حيث يزعم بعض منشئي المحتوى على TikTok أن التعرض لحروق الشمس أو قضاء الوقت في سرير التسمير سيساعد في التخلص من حب الشباب.
وعلى الرغم من أن أشعة الشمس الطبيعية والأشعة فوق البنفسجية تُستخدم منذ فترة طويلة لعلاج حالات الجلد، فإن الأدلة تشير إلى أن هذه التقنيات ليست فعالة عندما يتعلق الأمر بعلاج حب الشباب. ناهيك عن أن مخاطر التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية تفوق بكثير أي فوائد قد تراها في مظهر بشرتك.
العلاج بالضوء
كشف الباحثان كارل لورانس ووسام علوان، من جامعة كينجز - لندن، أن العلاج بالضوء هو علاج طبي يتضمن تعريض الجلد لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية في بيئة خاضعة للرقابة، ويُستخدم على نطاق واسع لعلاج الصدفية والأكزيما في الحالات التي لم تنجح فيها العلاجات الأخرى أو إذا كانت العلاجات الأخرى غير مناسبة للمريض. وتُظهر الأبحاث أن العلاج بالضوء يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وقمع الاستجابة المناعية للجلد، وهما عاملان رئيسيان في تطور هذه الحالات، موضحين أن هذا الإجراء يتم في بيئة سريرية، حيث يتم التحكم بدقة في جرعات الإشعاع المستخدمة على الجلد، لتقليل التأثيرات الضارة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية. كما يتم إجراء اختبارات ما قبل العلاج، لتقليل خطر الإصابة بالحروق، ولكن في حالة حب الشباب هناك أدلة قليلة على أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية مفيد.
جرعات دقيقة
وجدت دراسة أجريت في 2023 على مجموعة استرجاعية، تضم 19939 مشاركًا، التي نظرت في السنوات الست السابقة من تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية قبل التسجيل، أن التعرض الطويل الأمد لمستويات منخفضة نسبيًا من الأشعة فوق البنفسجية (نوع من الإشعاع غير المرئي الذي تنبعث منه الشمس) كل يوم (نحو ساعة واحدة) كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بحب الشباب المتوسط ​​إلى الشديد لدى الشباب.
لكن الدراسة كانت بها العديد من القيود، فلم يتم قياس الجرعات الدقيقة من الأشعة فوق البنفسجية التي تعرض لها المشاركون بشكل مباشر، بل كانت تستند إلى حسابات أجريت باستخدام بيانات الموقع والطقس، لفهم مقدار ضوء الشمس الذي تعرض له المشاركون. كما لم تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار الآثار السلبية للتعرض.
فوائد محتملة
أظهرت الدراسات التي أجريت على خلايا الجلد البشري أيضًا بعض الفوائد المحتملة لأشعة UVB، بما في ذلك قتل Propionibacterium acnes، وهي البكتيريا التي يُعتقد أنها مسؤولة عن حب الشباب. لكن هذه الفوائد لم تظهر إلا في الخلايا، ولم يتم تكرارها مطلقًا في الدراسات البشرية. وخلصت معظم هذه الدراسات أيضًا إلى أن أي تأثير مفيد ربما كان ضئيلًا وغير كافٍ للاستخدام العلاجي، خاصة بالنظر إلى الآثار الجانبية السلبية للأشعة فوق البنفسجية.
ووجدت مراجعة سردية أجريت في 2023 لجميع الدراسات التي أجريت على التعرض لأشعة الشمس وحب الشباب بين 1992 و2022 أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من غير المرجح أن يحسن أعراض حب الشباب. وفي بعض الحالات، قد يؤدي في الواقع إلى تفاقم حب الشباب، وهذا لأن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن ينشط الخلايا المناعية التي تُزيد من الالتهاب الذي يسببه حب الشباب، وتُزيد من إنتاج الدهون، وهو عامل خطر معروف لحب الشباب.
مخاطر حروق الشمس
أشار الباحثان أنه لا يوجد دليل على أن الشمس قادرة على علاج حب الشباب فحسب، بل هناك أيضًا العديد من الجوانب السلبية التي تمت دراستها جيدًا جراء التعرض للشمس، مثل زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير.
وتلفت الدراسات إلى أن إصابة واحدة بحروق الشمس في مرحلة الطفولة أو المراهقة يمكن أن تُضاعف فرص الإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة، ويزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد كلما زاد عدد مرات تعرضك لحروق الشمس، ويرجع هذا إلى حقيقة أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسبب تلفًا كبيرًا في الحمض النووي بخلايا الجلد.
كما أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسهم بشكل كبير في شيخوخة الجلد المبكرة، وذلك لأنه يتسبب في إتلاف الكولاجين والإيلاستين بالجلد، مما يؤدي بدوره إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد.
نصائح قبل الخروج في الشمس:
- استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس SPF 30 على الأقل، مع إعادة وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.
- ابحث عن الظل، خاصة خلال ساعات الذروة من الشمس (عادة من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).
- ارتد ملابس واقية، بما في ذلك القبعات ذات الحواف العريضة، والنظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية.

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