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انطلاق النسخة العاشرة لمعرض سوق الامتياز التجاري

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق الثلاثاء معرض ((فرنشايز ماركت)) بنسخته العاشرة، تحت رعاية رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ويستمر لمدة ثلاث أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تميز خاص لقطاع الوقود الذي يحظى بحضور بارز في هذه النسخة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، على أهمية قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) في المملكة، مشيراً إلى أن نظام الامتياز التجاري الذي صدر في العام 2019، أسهم بشكل كبير في إطلاق قدرات هذا القطاع وتعزيز الاستثمارات فيه.
وأضاف الحويزي أن رعاية الاتحاد للمعرض الدولي للامتياز التجاري تأتي إيماناً منا بأهمية هذا القطاع في دعم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030، في ظل الممكنات الحكومية عبر منصة الامتياز التجاري وبرامج التمويل المتخصصة، مما ساهم في نمو العلامات التجارية السعودية وارتفاع القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة لنحو 56 مليار ريال، ما يمثل 50 % من القيمة السوقية للامتياز التجاري بالشرق الأوسط.
وشدد الحويزي على أن مثل هذه المعارض تُعتبر دعماً كبيراً لرواد الأعمال السعوديين من خلال تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وبرامج التمويل المقدمة من مختلف الجهات، مما يساعدهم على التوسع والانطلاق في السوق المحلي والإقليمي بشكل أوسع وأشمل.
بالمقابل قالت عبير جليح، المشرفة على المعرض، أن ((فرنشايز ماركت)) يُعد منصة هامة لتعزيز الشراكات والتعاون بين المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، مؤكدة أن هذا الحدث يشكل فرصة لعرض أبرز العلامات التجارية السعودية والدولية التي تسعى للتوسع في السوق السعودي. كما ذكرت أن المعرض يشهد هذا العام إقبالاً كبيراً على برنامج الأعمال مع المستثمرين، الذي يوفر فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين والإقليميين.
وذكرت جليح، أن ختام المعرض سيشهد تكريم أهم العلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تم اختيارها بناءً على تميزها في التوسع المحلي والدولي، والابتكار في تقديم منتجاتها وخدماتها. 56 مليار ريال القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة 50 % من القيمة السوقية للامتياز التجاري بالشرق الأوسط بالمملكة 2019 صدور نظام الامتياز التجاري ساهم في نمو العلامات التجارية السعودية

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