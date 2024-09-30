انطلاق النسخة العاشرة لمعرض سوق الامتياز التجاري

(MENAFN
- Al Watan)
ينطلق الثلاثاء معرض
((فرنشايز ماركت)) بنسخته العاشرة، تحت رعاية رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ويستمر لمدة ثلاث أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تميز خاص لقطاع الوقود الذي يحظى بحضور بارز في هذه النسخة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، على أهمية قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) في المملكة، مشيراً إلى أن نظام الامتياز التجاري الذي صدر في العام 2019، أسهم بشكل كبير في إطلاق قدرات هذا القطاع وتعزيز الاستثمارات فيه.
وأضاف الحويزي أن رعاية الاتحاد للمعرض الدولي للامتياز التجاري تأتي إيماناً منا بأهمية هذا القطاع في دعم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030، في ظل الممكنات الحكومية عبر منصة الامتياز التجاري وبرامج التمويل المتخصصة، مما ساهم في نمو العلامات التجارية السعودية وارتفاع القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة لنحو 56 مليار ريال، ما يمثل 50 % من القيمة السوقية للامتياز التجاري بالشرق الأوسط.
وشدد الحويزي على أن مثل هذه المعارض تُعتبر دعماً كبيراً لرواد الأعمال السعوديين من خلال تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وبرامج التمويل المقدمة من مختلف الجهات، مما يساعدهم على التوسع والانطلاق في السوق المحلي والإقليمي بشكل أوسع وأشمل.
بالمقابل قالت عبير جليح، المشرفة على المعرض، أن ((فرنشايز ماركت)) يُعد منصة هامة لتعزيز الشراكات والتعاون بين المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، مؤكدة أن هذا الحدث يشكل فرصة لعرض أبرز العلامات التجارية السعودية والدولية التي تسعى للتوسع في السوق السعودي. كما ذكرت أن المعرض يشهد هذا العام إقبالاً كبيراً على برنامج الأعمال مع المستثمرين، الذي يوفر فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين والإقليميين.
وذكرت جليح، أن ختام المعرض سيشهد تكريم أهم العلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تم اختيارها بناءً على تميزها في التوسع المحلي والدولي، والابتكار في تقديم منتجاتها وخدماتها. 56 مليار ريال القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة 50 % من القيمة السوقية للامتياز التجاري بالشرق الأوسط بالمملكة 2019 صدور نظام الامتياز التجاري ساهم في نمو العلامات التجارية السعودية
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