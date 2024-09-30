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إنها طرق بلا نهاية

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أتذكر عندما كنا صغارًا كنا نسعد بقصص ((أمام البطل طريقين؛ إما أن... أو أن...))، ومن ثم تتشعب الطرق، كل طريق يتفرع إلى طرقات وخيارات لا تنتهي، إنها مرآة الحياة طرق وخيارات. في مقالتي اليوم أتحدث عن طرق وخيارات؛ إما أن تدخل وتندمج وقد تجد ما يدعمك أو من يحطمك، وإما أن تصمت وتحتفظ بآرائك لنفسك حتى تجد الشخصية المناسبة القادرة على التحمل والاستيعاب والاحتواء.
اليوم وفي عالم متزايد الاستقطاب، نجد أن الانخراط في محادثات منفتحة مع أولئك الذين يحملون معتقدات مختلفة ليس مجرد مهارة قيمة، بل هو ضرورة حيوية، فلو تمعنا في العبارة التالية، ((إن إجراء محادثات منفتحة مع أشخاص يمكن تصديقهم ويختلفون معك هي أسرع طريقة للحصول على المعرفة وزيادة احتمالية أن تكون على حق))، نجد أنها تجسد جوهر النمو الفكري، لأن المفتاح هنا ليس فقط الاختلاف بل الثقة أيضًا، أي ثقة أتحدث عنها؟ الثقة بأنه إلى الجهة الأخرى من الحديث تقف شخصية غير مهزوزة أو ممن تضمر الشر وتحور الكلام أو تحوله إلى ((شخصنة)) في حال لم تعجبها وجهة نظرك أو تحليلك للموضوع. المهم أنه في هذا الزمن صعب أن تجد هكذا شخصية، لكن إن وجدت لا تتقاعس وأدخل في حوار موضوعي وبناء، إنها فرصتك كي تجرب عرض أرائك والتعرف على وجهة نظر الآخر ممن تثق في مصداقيته.
غالبًا ما تخلق ديناميكيات الأسرة غرف صدى إذ تظل المعتقدات المشتركة دون تحد، ومع ذلك، فإن الانخراط في مناقشات منفتحة مع أفراد الأسرة الذين يحملون وجهات نظر مختلفة يمكن أن يكون تحويليًا. على سبيل المثال أثناء التجمعات العائلية، تتحول إلى نقاشات ورؤى عميقة حول مواضيع مثيرة للجدل مثل ماهية المواطنة والمسؤولية نحو الآخر أو حتى السياسات الخارجية للدول المعادية، فعندما ينخرط الآباء والأبناء في حوار حول الصراعات التاريخية أو وجهات النظر السياسية المختلفة، فإنهم يشجعون التفكير النقدي والذكاء العاطفي. يمكن لمناقشة آثار الحرب في الشرق الأوسط أن تساعد أفراد الأسرة الأصغر سناً على فهم تعقيدات الجغرافيا السياسية، ومن ثَم تعزيز ثقافة الفضول بدلًا من المطابقة، لأن هكذا بيئة تغذي القدرة على التعامل مع الموضوعات الحساسة باحترام وانفتاح، وفي نهاية المطاف يتم إعداد الأجيال الأصغر سنًا للانخراط بشكل مدروس مع وجهات نظر متنوعة خارج وحدة الأسرة.
أما وسائل التواصل الاجتماعي فقد اعتُرف بأنها سلاح ذو حدين، حيث تخدم منصات التواصل الاجتماعي كساحة معركة للحرب الأيديولوجية كما تخدم كونها مساحة للحوار الغني، ففي حين تعمل هذه المنصات غالبًا على تضخيم السرديات المثيرة للانقسام، نجد أنها توفر أيضًا وصولاً غير مسبوق إلى وجهات نظر متنوعة. المهم هنا أن التواصل مع الأفراد ((القابلين للتصديق))- أولئك الذين لديهم معلومات وواضحة، حتى لو كانوا لا يتفقون مع وجهات نظرنا- يمكن أن يتحدى تحيزاتنا ويوسع فهمنا للقضايا الحرجة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي متابعة المعلقين ذوي الآراء المختلفة حول العلاقات الدولية إلى تعريض المستخدمين لوجهات نظر بديلة حول صراعات مثل الحرب الجارية في غزة ولبنان أو تعقيدات السياسة في الشرق الأوسط ككل. عندما يتم التعامل مع هذه المناقشات بعقل منفتح، يمكن أن تؤدي إلى فهم أعمق للأسباب وراء مثل هذه الصراعات، بما في ذلك المظالم التاريخية والعوامل الاقتصادية والسياقات الثقافية. وبدلاً من اللجوء إلى ثقافة الإلغاء، فإن تبني الحوار يمكن أن يعزز ثقافة الفهم والمناقشة الدقيقة، ما يعزز في نهاية المطاف اتخاذ القرارات المستنيرة.
أما في البيئات المهنية، فتعد المحادثات المنفتحة أمرًا بالغ الأهمية للابتكار والعمل الجماعي الفعال، حيث يمكن لمكان العمل الذي يشجع الآراء المتنوعة والمناقشات البناءة أن يستغل نقاط القوة لدى موظفيه. على سبيل المثال، تستفيد الشركة العالمية التي تتعامل مع الأسواق الدولية بشكل كبير من وجود موظفين لديهم وجهات نظر متنوعة حول الصراعات الأجنبية الخاصة بالاقتصاد وتأثيراتها في الأعمال. وعلاوة على ذلك، تعمل المنظمات التي تروج للحوار المفتوح على تنمية ثقافة الأمان النفسي، حيث يشعر الموظفون بالراحة في التعبير عن وجهات نظر مخالفة، وهذا لا يؤدي فقط إلى اتخاذ قرارات أفضل، بل يشجع أيضًا على النمو الشخصي والمهني. فعندما يتعرض أعضاء الفريق لوجهات نظر مختلفة- مثل تلك المتعلقة بالتداعيات الأخلاقية للعمل في منطقة متأثرة بالصراع- فإنهم يكونون أكثر ميلًا إلى تحسين حججهم وتحديد النقاط العمياء، ما يزيد في النهاية من احتمالية تحقيق نتائج ناجحة.
أما عند تناول موضوع الصراعات المسلحة والحروب الأخيرة تتضح لدينا أهمية التعامل مع الآراء المختلفة، كيف؟ خذ على سبيل المثال المناقشات المحيطة بالتدخلات العسكرية الأمريكية في المناطق المختلفة حول العالم؛ إن التحاور مع الخبراء والمحاربين القدامى والمدنيين من المناطق المتضررة، يمكن أن يسلط الضوء على التعقيدات والمعضلات الأخلاقية التي تنطوي عليها مثل هذه التدخلات. إن أولئك الذين يشاركون في هذه المحادثات مجهزون بشكل أفضل للتنقل في المشهد المعقد للعلاقات الدولية والأخلاق العسكرية، علاوة على ذلك، تستفيد المناقشات حول تداعيات الصراع في فلسطين المحتلة أو العواقب المحتملة للاجتياح البري للبنان من المحادثات متعددة التخصصات. فغالبًا ما يحمل العلماء وصناع السياسات والناشطون وجهات نظر متضاربة حول أفضل مسار لحل القضايا، ويمكن أن يؤدي التعامل مع هذه الآراء المتنوعة إلى فهم أكثر شمولاً يأخذ في الاعتبار التأثيرات الإنسانية والاستقرار الجيوسياسي والأمن القومي، مما يعزز الاستجابات الأكثر نضجًا وفاعلية ما بين المتحاورين.
إجراء محادثات منفتحة مع أشخاص جديرين بالثقة يختلفون معك في الرأي ليس تمرينًا على التسامح أو التقبل؛ بل طريقة قوية للتعلم وتطوير خزان المعرفة لديك. فمن خلال تعزيز البيئات- سواء في الأسر أو على منصات التواصل الاجتماعي أو في أماكن العمل أو أثناء المناقشات حول الصراعات العالمية، يمكننا أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه التحديات، بالنهاية لسنا مجبورين على شيء سوى أن نفهم أنفسنا أولًا ونثق بأننا قادرون على تحمل الآراء الأخرى.
بالنهاية أمامنا طرق واختيارات إما أن نبقى على جهل، وهذا سوف يصل بنا إلى طريقين، إما التقوقع والانتفاخ، أو البحث للتعلم. قد نميل إلى الاعتقاد بأن كل ما نعرفه الآن، في هذه اللحظة، هو ما عرفناه دائمًا وما سيظل صحيحًا إلى الأبد، ولكن من الناحية المنطقية، نعلم أن هذا ليس صحيحًا. والمفتاح هو فهم أننا نعرف ما نعرفه.... حتى نصل إلى معلومات أو حقائق جديدة. عندها أيضًا سوف نواجه طرقًا واختيارات. ألم أقل لكم إنها طرق بلا نهاية! المغزى هنا أنه مهما تعددت الطرق والخيارات احرص على أن تصل إلى مرحلة الاختيار بعقل وليس عن نرجسية أو اتباع ونقل.

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