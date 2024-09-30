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السعودية لم تقم على الطائفية أو القبلية

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) دولتنا السعودية المباركة قامت على رسالة: تحقيق العدل. لم تقم أبدًا على أهداف طائفية أو قبلية أو عرقية. لم تكن غاية تأسيس الدولة أبدًا الانتصار لأي آيديولوجيا سوى تحقيق العدل. من يشارك في نشر الطائفية أو القبلية يكون ضد غاية الدولة الأساسية منذ تأسيسها. الطائفية والقبلية لم تأتِ بخير لأي بلد قامت عليهما. كل دولة تكون غايتها الانتصار لطائفة أو لعرق على آخر يكون مصيرها التدهور والانحسار في العصر الحديث.
عندما قامت الدولة السعودية اتحدت كل القبائل وكل الطوائف من أجل العدالة لا سواها. كانت القبائل مختلفة ومتنوعة من جميع أنحاء المملكة. كانت الغاية الكبرى هي تحقيق العدل. وأكبر هموم المؤسسين الأوائل أن يحافظوا على الهوية العربية من الانصهار، ومقاومة الاستعمار الذي يفكر في طمس الحضارة العربية والهوية الثقافية.
الطائفية مزقت أغلب الدول التي قامت على أهداف آيديولوجية، وأوضح مثال على ذلك إيران. لم تستفد الدول التي سلمت رايتها لإيران، ولم تتحقق كل الوعود الواهية. فشل هذه الدول يعود إلى انعدام الغاية الكبرى التي تسمو بالبلد والمجتمع والأفراد. إن لم يكن هناك هدف سامي يفوق كل النزاعات الطائفية والقبلية؛ لن تستطيع الدول التقدم. لأنه ببساطة، الهدف الطائفي لن يفيد إلا الطائفة وحدها فقط، لن يستفيد باقي المجتمع من أهداف تخص مجموعة معينة أو عقيدة معينة.
الطائفية تخص مجموعة أفراد بعينهم لكنها لا تمثل غاية دولة أو أهداف مجتمع بأكمله في العصر الحديث. إن الهدف المشترك بين المجتمع الواحد يجب أن يصب في مصلحة الجميع وليس في مصلحة طائفة معينة. هذا الهدف هو العدل، مهما كان الاختلاف فإن العدل يصبح مرضيًا للجميع. في دولتنا المباركة العدل أعلى قيمة يتفق عليها المجتمع السعودي حكومة وشعب. هذه القيمة هي التي جعلتهم يضحون بكل تحيزاتهم من أجل رفع راية الوطن والحفاظ على الأمن وتحقيق العدالة.
غاية العدل أعظم غايات المجتمعات المتطورة. كلما كان العدل هدفًا ساميًا للمجتمع، كلما كان المجتمع يتقدم ويتطور بدون معوقات. لأن العدل يحقق الإنصاف والمساواة، ويزيل كل الصراعات الآيديولوجية، ويوحد المجتمع على هدف سامٍ. بينما الطائفية عندما تسيطر على الدولة تصنع الكثير من الصراعات والنزاعات التي لا تنتهي، ويبدأ حينها التدهور الاقتصادي والسياسي لأن الجميع يتصارع ولا يعمل. حيث إن الصراعات تعيق أي عمل وتعطل الإنتاج وتفكك المجتمع.
من أجل مجتمع متحضر ومتقدم وآمن يجب التوحد على غاية سامية تفوق كل النزاعات الطائفية والقبلية وهي: تحقيق العدل.

MENAFN30092024000089011017ID1108732456

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