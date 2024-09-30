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هيئة تطوير الشرقية: القطيف في نقطة تحول

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كنت أحاول الاحتفاظ بصلب هذه الورقة كي تكون مدخلا لمقالات قادمة عن تسويق المدن السعودية، لولا أن شدني خبر هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن اعتمادها المخطط الشامل لمحافظة القطيف، وتحويلها إلى واحة ساحلية متكاملة، وهو في نظري يمثل تجسيدا حقيقيا لمفهوم تسويق المدن الذي يؤكد أنه إذا أردت تسويق دولتك فسوق مدنها أولا، وهو اتجاه حديث تبنته العديد من الدول. وهذا لا يعني أن تسويق الدولة لم يعد ذا جدوى، بل إن تنوع الأساليب المتاحة لتسويق المملكة يستلزم تنظيم هذه الجوانب في مشروعات تسويقية مستقلة لكل مدينة على حدة، فمثل هذا التوجه يمكن أن يساعد في تعزيز الصورة التسويقية لكل مدينة بمعزل عن تأثيرات المدن الأخرى. فمثلا تسويق المملكة كمركز عالمي للصناعات البتروكيماوية، وترويجها في الوقت نفسه كوجهة سياحية مناسبة يعد تحديا كبيرا، حيث يصعب دمج الرسائل التسويقية في إطار واحد.
إن الصورة الذهنية لمدينة الجبيل، التي ترتبط بالصناعات الثقيلة والبتروكيماويات، تتعارض بشكل سلبي مع الانطباع عن مدينة القطيف كمركز حضري متطور يجمع بين الأصالة والتراث والحداثة. هذا التداخل في الصور يؤدي إلى تقديم انطباعين متضاربين، مما يجعل كليهما غير كافٍ لتحقيق الأهداف التسويقية، ولا دعم الطموحات الاستثمارية.
لذا، فإن الخيار الأمثل الذي يمنحنا المرونة والتفرد في التسويق هو التركيز على تسويق كل مدينة كوحدة مستقلة، فمدينة القطيف تتسم بخصوصيتها المختلفة عن حفر الباطن، وكذا الحال بالنسبة للجبيل والظهران والخبر، مما يسمح بالاستفادة من السمات الفريدة لكل مدينة دون تأثيرات متبادلة تُضعف الرسالة التسويقية. وهذا هو بالتحديد ما أكدته هيئة تطوير المنطقة الشرقية بشأن أهمية استكمال المخططات الشاملة لمحافظات المنطقة التي تقع ضمن نطاق إشرافها، حيث يُعد المخطط الشامل لمحافظة القطيف هو الأول الذي تم اعتماده من قِبل مجلس الهيئة، ثم سيتبعه، ومن المقرر قريبا، اعتماد المخطط الشامل لمحافظتي حفر الباطن والبيضاء، ومن ثم الشروع في بقية محافظات المنطقة.
ولفت نظري في الخبر الذي أعلنته هيئة التطوير الإشارة إلى أهم المفاهيم المرتبطة بتسويق المدن، وهو مصطلح الميزات النسبية، حيث ذكرت أهمية الاستفادة من الميزات النسبية لمحافظة القطيف، مثل المناطق الساحلية والزراعية، والأصول التراثية، وغابات المانجروف.
نحن بحاجة إذاً إلى مثل هذه المخططات الشاملة في كل مناطق المملكة، ومن ثم خلق إستراتيجيات تسويق لكل مدننا السعودية بهوياتها الخاصة، حتى إذا جاء ذكر الرياض مثلا سيتبادر إلى ذهننا مباشرة بأنها مركز دولي ضخم للمال والأعمال، وكذلك إذا جاء ذكر القطيف ستأتي هويتها تباعا بأنها مركز حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة. نعم هذا هو الحلم التسويقي لكل مدننا، وهو تحويل اسم المدينة من مجرد ((اسم)) إلى ((براند)) ماركة متكاملة تصنع انطباعات في إذهان الجمهور.
القطيف هي خير بداية للمخططات الشاملة، كونها صورة عظيمة واحدة لمئات السنين، ثم طفرة ثقافية ينشط فيها الفكر والمعرفة، وهي جديرة للفوز بالحصة الأكبر، للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي.
أخيرا أقول: نجاح المخطط الشامل لمحافظة القطيف، وتعزيز دورها المحوري كمنطقة تحول ضمن هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وتمكينها من تعزيز هويتها الثقافية والاجتماعية، سيجعلها نقطة انطلاق قوية لمشاريع تنموية شاملة تصلح ليس فقط لمدن المنطقة، بل لكل مناطق المملكة.

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