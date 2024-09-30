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استعادة مواقع حكومية في أبحر

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، 6 مواقع بمساحة تتجاوز 184 ألف متر مربع، منها أربعة مواقع على واجهة شرم أبحر الشمالي، وإزالة التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.
وأكدت الأمانة مواصلة جهودها في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة))، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية بصفتها وجهة سياحية واستثمارية.

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