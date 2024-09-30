Tuesday, 01 October 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


450 مسح ميداني لموائل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر بيئة البحر الأحمر من أهم بيئات المناطق البحرية في العالم، بما تتميز به من تنوع أحيائي ونظم بيئية غنية جعلت منها موائل للكائنات البحرية، والشعاب المرجانية، وبيئات الحشائش البحرية، ومواطن للكثير من الأنواع النادرة, وتمثل غابات المانجروف أهمية بيولوجي واقتصادية.
ووفقا للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يتم تقييم بيئات الشعاب المرجانية، ضمن مشروع دراسة وتقييم حالة الموائل الهامة في البحر الأحمر، حيث قام المركز بدراسات ومسوحات ميدانية لتقييم حالة بيئات الشعاب المرجانية، حيث تم مسح 450 موقعا لموائل الشعاب المرجانية خلال العام الماضي 2023، امتدت من حقل شمالا إلى جزر فرسان جنوبا لتحديد المواقع الأكثر تضرر لتحديد الأولويات لإعادة تأهيلها وأخذ التدابير اللازمة.
تقييم بيئات الحشائش البحرية
كما تمت دراسة التوزيع الجغرافي للحشائش البحرية في البحر الأحمر بزيارة 160 موقعاً، بناء على دراسة صور الأقمار الصناعية لجزيرة فرسان، لتقييم حالة الحشائش وتسجيل عدد الأنواع ومواقعها ومعدل تواجدها باستخدام الكاميرات الغاطسة والعائمة والمسح المقطعي الكامل، وتم تسجيل 9 أنواع من الحشائش البحرية منها 3 أنواع سائد.
المراقبة البحرية
يقوم المركز بجولات رقابية بحرية وميدانية في الخليج العربي والبحر الأحمر من خلال 33 قاربا و5 قوارب لرصد مخالفات صيد للكائنات الفطرية والمشاركة في الأبحاث العلمية، وتستقبل منصة ((فطري)) البلاغات عن الحوادث، والكوارث، وجنوح السفن، وحوادث انسكاب الزيت، وحالات النفوق وغيرها من الحوادث البحرية، وتوفير الاستجابة الفورية لحل المشاكل من خلال المشاركة مع اللجان الوطنية في المكافحة وإنقاذ الكائنات الحية وتقييم البيئات المتضررة.

MENAFN30092024000089011017ID1108732452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث