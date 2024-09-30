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مبنى جديد للأمن العام بالرياض

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام في الرياض، واطّلع عقب التدشين على مرافق المبنى وتجهيزاته الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تدعم القدرات الأمنية، وتوفر بيئة عمل متكاملة.
كما دشن مركز الابتكار، ومركز المؤشرات والذكاء الاصطناعي بالأمن العام، اللذين يهدفان إلى تعزيز التميز الإداري والفني الأمني، بالاستفادة من التقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء بالعمليات الميدانية والإدارية وتعزيز التحول الرقمي للعمل الأمني.
واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يُسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية تتيح للمستفيدين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة، دشن الوزير عددًا من الخدمات عبر منصة أبشر أفراد، شملت (خدمة تسجيل حادث بسيط، وطباعة رخصة سير، والرخصة الرقمية للأسلحة الهوائية، وتقرير حادث، وتقرير بيانات المركبة، وتقرير رخصة القيادة)، إضافة إلى خدمتي رخصة فني القطع الصخري، ونقل مواد القطع الصخري عبر منصة أبشر أعمال.

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