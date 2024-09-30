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عدوى السالمونيلا تتصدر الأمراض المرتبطة بصحة البيئة

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت عَدوى السالمونيلا معدل الإصابة بالأمراض المرتبطة بالصحة البيئية بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تفاوت معدل الإصابة بين 4.48 و10.60 في كل 100 ألف نسمة، وبلغ معدل الإصابة بها خلال عام 2023 نحو 5.49.
وأظهر تحليل أجرته ((الوطن)) على بيانات لوزارة الصحة صادرة حديثا، أن التهاب الكبد الوبائي من النوع ((أ)) حل في المرتبة الثانية بين هذه الأمراض إذ بلغ معدل الإصابة لكل 100 ألف نسمة في عام 2023 نحو 0.46.
انعدام التيفوئيد
ووفقا لبيانات وزارة الصحة لم تسجل أي حالة بعدوى التيفوئيد والباراتيفوئيد، خلال خمس السنوات الماضية، وتنتج الإصابة بالحمى التيفية، المعروفة كذلك باسم الحمى المعوية، عن بكتيريا السَلْمونيلَة. والحمى التيفية نادرة في الأماكن التي لا يحمل البكتيريا فيها إلا عدد قليل من الناس. وهي نادرة أيضًا في الأماكن التي تُعالَج فيها المياه لقتل الجراثيم، ويُجرى التخلص فيها من النفايات البشرية بطريقة صحية. الولايات المتحدة مثال على البلاد التي تندر الحمى التيفية فيها. عَدوى السالمونيلا هو مرض بكتيري منتشر يصيب السبيل المعوي. وعادةً ما تعيش بكتيريا السلمونيلة في أمعاء الحيوان والإنسان وتخرج مع البراز. ويُصاب الأشخاص بهذه البكتيريا في أغلب الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام

وقد لا تظهر الأعراض على بعض المصابين بعدوى السلمونيلة. بينما تظهر على معظم الأشخاص أعراض الإسهال والحُمّى وتقلصات المعدة (البطن) المؤلمة خلال مدة تتراوح بين 8 و72 ساعة من التعرُّض للبكتيريا. ويتماثل معظم الأشخاص الأصحاء للشفاء خلال أيام قليلة دون تناول علاج محدد.
لكن في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الإسهال في الإصابة بجفاف شديد، ما يستدعي الحصول على الرعاية الطبية الفورية. كما قد تتفاقم المضاعفات لدرجة تهدد الحياة، وذلك إذا انتشرت العَدوى خارج الأمعاء.
وتزيد خطورة إصابتك بعدوى السلمونيلة في حال السفر إلى بلدان لا تتوفر فيها مياه شرب نظيفة ولا تتّبع أساليب سليمة للتخلص من مياه الصرف الصحي.
التهاب الكبد الوبائي أ
هو إلتهاب في الكبد معدً جداً يسببه فيروس التهاب الكبد أ (HAV). وبعض من المرضى يصابون بالالتهاب بشكل متوسط يدوم لعدة أيام، وبعضهم يصاب بالمرض بشكل أخطر يدوم لأشهر.
غالبا يحدث هذا الالتهاب عند التعرض أو تناول أو شرب شيء قد تلوث ببول أحد مصاب بهذا الفيروس. ويختلف فيروس التهاب الكبد الوبائي أ عن أغلب الفيروسات بأنه أقل خطورة وأن أغلب الذين يصابون به يتعافون بشكل كامل وتام.

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