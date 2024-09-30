14 شابا سعوديا بعالمية التايكوندو

(MENAFN
- Al Watan)
يبدأ المنتخب السعودي للتايكوندو، اليوم، منافسات بطولة العالم للتايكوندو للشباب التي تستضيفها تشنتشون الكورية حتى الثامن من أكتوبر الجاري.
ويمثل الأخضر في المحفل العالمي 10 لاعبين هم: خالد الشهراني وعبدالله المشرف وعبدالرحمن الشهراني ومتعب بهاري وعيسى مجرشي وزيد آل علامة وأحمد بن قاسم ونواف حسين وأنس القرنوس ويوسف مداوي، و4 لاعبات هن: ريما الناصر وغرام كعبي وأثير عسيري ولتين مثنى.
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