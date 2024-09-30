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14 شابا سعوديا بعالمية التايكوندو

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ المنتخب السعودي للتايكوندو، اليوم، منافسات بطولة العالم للتايكوندو للشباب التي تستضيفها تشنتشون الكورية حتى الثامن من أكتوبر الجاري.
ويمثل الأخضر في المحفل العالمي 10 لاعبين هم: خالد الشهراني وعبدالله المشرف وعبدالرحمن الشهراني ومتعب بهاري وعيسى مجرشي وزيد آل علامة وأحمد بن قاسم ونواف حسين وأنس القرنوس ويوسف مداوي، و4 لاعبات هن: ريما الناصر وغرام كعبي وأثير عسيري ولتين مثنى.

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