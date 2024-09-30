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جولة حمراء وجماهير العميد مختلفة

9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ارتفاع ملحوظ في البطاقات الحمراء، والتي ظهرت 5 مرات خلال الجولة كأعلى جولة تشهد ظهور البطاقة خلال الجولات الخمس الأولى للدوري، وواصل الهلال تفرده بالصدارة، وعاد الاتحاد لنغمة الانتصارات، واستمر نزيف الأهلي وسقط أمام القادسية، وجموح الشباب مستمر، وتذوق الفيحاء طعم الانتصار في الدوري، وجماهير الاتحاد تتصدر الجولة كأكثر حضورًا، وتواجد حكمين أجنبيين، ومهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش يغيب عن التسجيل، لكنه تمسك بصدارة

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