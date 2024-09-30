جولة حمراء وجماهير العميد مختلفة
التاريخ
9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN
- Al Watan)
شهدت الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ارتفاع ملحوظ في البطاقات الحمراء، والتي ظهرت 5 مرات خلال الجولة كأعلى جولة تشهد ظهور البطاقة خلال الجولات الخمس الأولى للدوري، وواصل الهلال تفرده بالصدارة، وعاد الاتحاد لنغمة الانتصارات، واستمر نزيف الأهلي وسقط أمام القادسية، وجموح الشباب مستمر، وتذوق الفيحاء طعم الانتصار في الدوري، وجماهير الاتحاد تتصدر الجولة كأكثر حضورًا، وتواجد حكمين أجنبيين، ومهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش يغيب عن التسجيل، لكنه تمسك بصدارة
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