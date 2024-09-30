الزعيم في مهمة القبض على الشرطة

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح الهلال إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه القوية في دوري أبطال آسيا، وإكمال رحلة استعادة لقبه الذي فقده في النسخة قبل الماضية بنجاح، حينما يستضيف اليوم نظيره الشرطة العراقي، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية (غرب القارة)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بينما تقام اليوم مواجهة خليجية قوية أخرى، عندما يلتقي على ملعب إستاد البيت فريقا الغرافة القطري والعين
تحدٍ جديد
على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، يستقبل الهلال، صاحب البداية القوية في البطولة، والمدجج بالأسماء المميزة، والمختلف فنيا، ضيفا ظهر بصورة مميزة خلال الجولة الأولى للبطولة القارية الجديدة، وهو الشرطة العراقي، حيث خرج بنقطة ثمينة بأولى مبارياته، وذلك في قمة عربية خالصة وقوية للغاية، ومهمة ولن تكون سهلة لكلا الفريقين، وإن كانت الكفة تميل لمصلحة الزعيم.
قوة زرقاء
يتطلع الزعيم إلى أن يواصل جموحه الكبير منذ الموسم الماضي، وأن يعوض خروجه غير المتوقع من نصف نهائي النسخة الماضية، التي تعد الأخيرة بمسمى ((دوري أبطال آسيا))، الذي كان مفاجئا للغاية، بالإضافة إلى إثبات قدرته على استعادة اللقب الذي فقده نسختين متتاليتين.
وقد قدم الهلال منذ الموسم الماضي مستويات رائعة للغاية، وواصل مسيرة اللا خسارة في الدوري السعودي للمحترفين، إذ وصل بنهاية الجولة الخامسة للدوري إلى 41 مباراة دورية متتالية لم يتعرض خلالها لأي خسارة.
ويملك الهلال 3 نقاط في جعبته، بعد أن عاد في الجولة الأولى محملا بالنقاط الثلاث عقب انتصاره على مضيفه الريان القطري 1/3، في موقعة سيطر خلالها الزعيم على كل شيء.
ويملك الزعيم فريقا منظما للغاية وسط قيادة فنية رائعة من قِبل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس. وقد دعم صفوفه بلاعبين أجانب ومحليين مميزين للغاية، قدموا مستويات رائعة في الظهور الأول محليا، ويأملون مواصلة التألق قاريا.
إثبات الوجود
يدخل الشرطة وفي رصيده نقطة واحدة بعدما قدم مواجهة رائعة أمام النصر السعودي في الجولة الأولى على ملعب إستاد المدينة في بغداد، خرج منها بالتعادل على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه في ذلك اللقاء، ويمني النفس بأن ينجح في الخروج بنتيجة مرضية أمام الزعيم القوي.
قمة خليجية
على ملعب إستاد البيت، يتواجه الغرافة القطري والعين الإماراتي في مواجهة صعبة للطرفين، إذ يريد الفريق القطري مسح الصورة السيئة التي ظهر بها خلال الجولة الماضية، التي خسر خلالها أمام الاستقلال الإيراني صفر/3. في حين يأمل العين، حامل اللقب في النسخة السابقة الذي يملك نقطة واحدة، تعويض تعثره بالتعادل مع السد القطري على ملعبه وبين جماهيره، إذ يملك الزعيم الإماراتي أسماء لامعة قادرة على صنع الفارق. 21:00 الدور: الدوري المجموعة: B الجولة: 2
مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية الشرطة الهلال الغرافة العين 21:00 3 نقاط نقطة واحدة
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