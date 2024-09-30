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الزعيم في مهمة القبض على الشرطة

9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه القوية في دوري أبطال آسيا، وإكمال رحلة استعادة لقبه الذي فقده في النسخة قبل الماضية بنجاح، حينما يستضيف اليوم نظيره الشرطة العراقي، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية (غرب القارة)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بينما تقام اليوم مواجهة خليجية قوية أخرى، عندما يلتقي على ملعب إستاد البيت فريقا الغرافة القطري والعين

تحدٍ جديد
على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، يستقبل الهلال، صاحب البداية القوية في البطولة، والمدجج بالأسماء المميزة، والمختلف فنيا، ضيفا ظهر بصورة مميزة خلال الجولة الأولى للبطولة القارية الجديدة، وهو الشرطة العراقي، حيث خرج بنقطة ثمينة بأولى مبارياته، وذلك في قمة عربية خالصة وقوية للغاية، ومهمة ولن تكون سهلة لكلا الفريقين، وإن كانت الكفة تميل لمصلحة الزعيم.
قوة زرقاء
يتطلع الزعيم إلى أن يواصل جموحه الكبير منذ الموسم الماضي، وأن يعوض خروجه غير المتوقع من نصف نهائي النسخة الماضية، التي تعد الأخيرة بمسمى ((دوري أبطال آسيا))، الذي كان مفاجئا للغاية، بالإضافة إلى إثبات قدرته على استعادة اللقب الذي فقده نسختين متتاليتين.
وقد قدم الهلال منذ الموسم الماضي مستويات رائعة للغاية، وواصل مسيرة اللا خسارة في الدوري السعودي للمحترفين، إذ وصل بنهاية الجولة الخامسة للدوري إلى 41 مباراة دورية متتالية لم يتعرض خلالها لأي خسارة.
ويملك الهلال 3 نقاط في جعبته، بعد أن عاد في الجولة الأولى محملا بالنقاط الثلاث عقب انتصاره على مضيفه الريان القطري 1/3، في موقعة سيطر خلالها الزعيم على كل شيء.
ويملك الزعيم فريقا منظما للغاية وسط قيادة فنية رائعة من قِبل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس. وقد دعم صفوفه بلاعبين أجانب ومحليين مميزين للغاية، قدموا مستويات رائعة في الظهور الأول محليا، ويأملون مواصلة التألق قاريا.
إثبات الوجود
يدخل الشرطة وفي رصيده نقطة واحدة بعدما قدم مواجهة رائعة أمام النصر السعودي في الجولة الأولى على ملعب إستاد المدينة في بغداد، خرج منها بالتعادل على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه في ذلك اللقاء، ويمني النفس بأن ينجح في الخروج بنتيجة مرضية أمام الزعيم القوي.
قمة خليجية
على ملعب إستاد البيت، يتواجه الغرافة القطري والعين الإماراتي في مواجهة صعبة للطرفين، إذ يريد الفريق القطري مسح الصورة السيئة التي ظهر بها خلال الجولة الماضية، التي خسر خلالها أمام الاستقلال الإيراني صفر/3. في حين يأمل العين، حامل اللقب في النسخة السابقة الذي يملك نقطة واحدة، تعويض تعثره بالتعادل مع السد القطري على ملعبه وبين جماهيره، إذ يملك الزعيم الإماراتي أسماء لامعة قادرة على صنع الفارق. 21:00 الدور: الدوري المجموعة: B الجولة: 2
مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية الشرطة الهلال الغرافة العين 21:00 3 نقاط نقطة واحدة

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