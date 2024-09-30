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روسيا تصعد هجماتها وتستهدف 11 منطقة أوكرانية

9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت روسيا رقما قياسيا شهريا جديدا في هجمات الطائرات دون طيار، حيث ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت صواريخ وطائرات دون طيار على 11 منطقة في أوكرانيا بالليلة الثالثة والثلاثين على التوالي من الهجمات الجوية خلف خط المواجهة.
وفي كييف، سُمع دوي انفجارات متعددة وإطلاق نار من أسلحة رشاشة طوال الليل، بينما كانت الدفاعات الجوية للعاصمة الأوكرانية تقاتل هجوما بطائرة دون طيار على مدى خمس ساعات.
تبادل الهجمات
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في كييف أو في أي مكان آخر، على الرغم من اشتعال النيران في ((جسم للبنية التحتية الحيوية)) بمنطقة ميكولايف الجنوبية، حسبما قال حاكم الولاية، فيتالي كيم، دون الخوض في التفاصيل. وقد اعتمدت روسيا بشكل متزايد على طائرات دون طيار، بدلا من الصواريخ الأكثر تكلفة، في قصفها الجوي للمدن الأوكرانية منذ غزوها الشامل لجارتها في فبراير 2022.
في حين طورت أوكرانيا جيلا جديدا من الطائرات دون طيار لساحة المعركة، ولتنفيذ ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا. وقال مسؤولون روس إن أكثر من 100 طائرة دون طيار أوكرانية أسقطت فوق روسيا يوم الأحد.
قاعدة عسكرية
كما أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقطع فيديو بمناسبة الذكرى الثانية لضم أربع مناطق أوكرانية، واتهم الغرب مرة أخرى بتحويل أوكرانيا إلى ((قاعدة عسكرية تستهدف روسيا)).
وكان بوتين يتحدث بمناسبة ضم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريزغيا في أوكرانيا، بعد استفتاء أجري في 2022، الذي أدانه الغرب، ووصفه بأنه ((خدعة)). كما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في 2014.
وقال بوتين إنه منذ 2022 يتم ((ترميم)) الأعمال التجارية في المناطق المحتلة بشكل نشط، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس.
وقد فر آلاف الأوكرانيين من المناطق الأربع نتيجة الغزو الروسي، لكن بوتين قال إن العملية العسكرية الروسية في البلاد كانت للدفاع عن ((رفاهية السكان ومستقبل أطفالنا وأحفادنا)).

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