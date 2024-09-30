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أسر الدرب المنتجة تطالب بمواقع ثابتة

9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الأسر المنتجة بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان من خلال عملها بالعديد من المجالات المختلفة، وبجهودها الذاتية، وعلى الرغم من عدم توافر الدعم والمواقع المجانية الدائمة لها، فإن ذلك لم يؤثر على إصرارهم على الاستمرار في كسب رزقهم من داخل منازلهم.
مصدر رزقي
ذكرت عائشة الدربي أنها تعمل في إعداد الأكلات الشعبية بجميع أنواعها بنفسها في مطبخ خاص بمنزلها، حيث خصصت موقعا للطبخ وموقعا آخر للتنور حسب الطلب من الزبائن.
وأوضحت أنها ضمن ما يسمى ((الأسر المنتجة)) بالدرب، بل هي أقدم من عملت في هذا المجال منذ أعوام عدة، ولكنها لم تستفد من الجمعيات المسؤولة عن الأسر المنتجة بالدرب، مثل جمعية التنمية الأهلية، مشيرة إلى أن غالبية الأسر المنتجة تعاني عدم وجود دعم مادي ولا معنوي، و((الحقيقة أنهم لم يوفروا لنا حتى مواقع دائمة مجانية، تكون لنا ونزاول فيها بيع منتجاتنا على مدى العام)).
المهرجانات والمواسم
أكدت الدربي أهمية المهرجانات والمواسم والفعاليات، لكونها تعد الداعم الحقيقي للكثير من الأسر المنتجة في جميع مناطق المملكة، لأنها تخصص المواقع المجانية لهم، و((لذلك تجدنا نتسابق ونشارك في مهرجان الدرب السياحي السنوي عندما نجد فرصة من إدارة المهرجان، لأنه يسهم في إنعاش موارد غالبية الأسر المنتجة. حتى وهي فرصة مؤقتة، إذ تستمر ثلاثة أشهر فقط، إلا أنها تعد أفضل بكثير من عدم وجود مواقع ثابتة وغائبة)).

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