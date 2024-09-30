Tuesday, 01 October 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العالمي رهيب

9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل النصر انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة بتغلبه على ضيفه الريان القطري 1/2، في المواجهة التي شهدها ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثانية بالبطولة القارية.
سجل للعالمي ساديو ماني ((45+ 1)) وكريستيانو رونالدو ((79))، وللرهيب روجر غيديس ((87))، ليصل فارس نجد إلى 4 نقاط، ويتقدم للمركز الثالث، بينما بقي الريان بلا نقاط في المركز قبل الأخير.

MENAFN30092024000089011017ID1108732444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث