العالمي رهيب
التاريخ
9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN
- Al Watan)
سجل النصر انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة بتغلبه على ضيفه الريان القطري 1/2، في المواجهة التي شهدها ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثانية بالبطولة القارية.
سجل للعالمي ساديو ماني ((45+ 1)) وكريستيانو رونالدو ((79))، وللرهيب روجر غيديس ((87))، ليصل فارس نجد إلى 4 نقاط، ويتقدم للمركز الثالث، بينما بقي الريان بلا نقاط في المركز قبل الأخير.
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