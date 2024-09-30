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متدربات الكلية التقنية الرقمية بالرياض يحصن 6 مراكز في مسابقة AFRO- ASIAN الدولية

9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Al Watan) في إنجاز متميز يعكس القدرات التقنية والابتكارية لمتدربات التدريب التقني، حصدت متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض على ستة مراكز في مسابقة AFRO- ASIAN الدولية، والتي أقيمت مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض في الجامعة العربية المفتوحة يومي 28 و29 سبتمبر 2024، والمسابقة تجمع بين سبع دول من أفريقيا وآسيا في تحديات تقنية وابتكارية ، حيث شارك في هذا الموسم سبع دول هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والجمهورية التركية، وتستهدف المسابقة الفئات العمرية من 6 إلى 25 عاماً، مما يتيح فرصاً متكافئة للإبداع والتنافس بين الأجيال المختلفة.
وحققت متدربات من الكلية الرقمية للبنات بالرياض إنجازات ملفتة، حيث نالت ثلاثة مشاريع المركز الأول، هذه المشاريع هي "سوار الزهايمر" ضمن مسارYoung Innovator، ومشروع "Jungle Challenge" في مسارGame-to-Gain ، ومشروع "SHADOWKEY" في مسار Cybersecurity .
بينما حصلت مشاريع أخرى على المركز الثاني وتشمل مشروع "منبه الهمم" ضمن مسار Young Innovator، ومشروع "Securepass+" في مسار Cybersecurity ، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب مشروع "Phonic Code"، الذي يوفر حلولاً متقدمة لأمان البيانات، مما يعزز من الأمان السيبراني للمستخدمين، إضافة إلى ذلك، حصل مشروع "Rescue Robot" على شهادة أفضل تصميم لروبوتات الإنقاذ المشاركة في المسابقة نظرًا لتميزه في التصميم واستخدامه لتقنيات متطورة.
هذه الإنجازات تعكس القدرات العالية والابتكارية لدى متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في مجالات متعددة، وتبرز مدى التزام الكلية بتعزيز مهارات المتدربات في مجالات التكنولوجيا والابتكار التقني.

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