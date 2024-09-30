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الهجوم البري تهديد إسرائيلي وتحفظ إيراني

9/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى استعدادات إسرائيلية لشن هجوم بري في لبنان، بينما أكد نائب الأمين العام لحزب الله، في أول خطاب له، أنه إذا قررت إسرائيل شن هجوم بري، فإن مقاتلي حزب الله مستعدون للقتال والدفاع عن لبنان.
وباعتباره نائبا للأمين العام، أصبح نعيم قاسم الآن زعيما بالوكالة لحزب الله حتى يتم اختيار بديل لنصر الله.
وأضاف أنه على الرغم من مقتل كبار القادة العسكريين في حزب الله خلال الأشهر الماضية، فإن حزب الله يعتمد على قادة جدد. وقال: ((لم تتمكن إسرائيل من التأثير على قدراتنا العسكرية. هناك نواب للقائد، وهناك بدلاء في حالة إصابة قائد في أي موقع)).
تبادل التهديد
وقال غالانت في كلمة ألقاها أمام جنود من اللواء المدرع 188 ولواء مشاة غولاني على الحدود الشمالية: ((القضاء على نصر الله خطوة مهمة للغاية، لكنها ليست كل شيء. سنستخدم كل الإمكانات التي لدينا)). وأضاف: ((إذا كان أحد على الجانب الآخر لا يفهم ما تعنيه القدرات، فكلها قدرات، وأنت جزء من هذا الجهد)). في حين شدد نعيم قاسم على مواصلة القتال ضد إسرائيل، وقال إن الجماعة المسلحة مستعدة لحرب طويلة بعد القضاء على معظم قياداتها العليا، وإنه إذا قررت إسرائيل شن هجوم بري، فإن مقاتلي الحزب مستعدون، مشيرا إلى أن القادة الذين قتلوا تم استبدالهم

استهداف متكرر
وفي الأسبوع الماضي، استهدفت إسرائيل بشكل متكرر الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يوجد لحزب الله وجود قوي - بما في ذلك ضربة كبيرة يوم الجمعة أدت إلى مقتل نصر الله - لكنها لم تضرب مواقع بالقرب من وسط المدينة.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 105 أشخاص على الأقل قتلوا في أنحاء البلاد بغارات جوية يوم الأحد. وأضافت الوزارة أن ضربتين بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية، على بُعد نحو 45 كيلومترًا جنوب بيروت، أسفرتا عن مقتل 32 شخصًا على الأقل.
في سياق منفصل، أسفرت الضربات الإسرائيلية في محافظة بعلبك الهرمل الشمالية عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 47 شخصًا على الأقل.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عشرات الغارات الجوية شنت في البقاع الأوسط والشرقي والغربي وفي الجنوب، إلى جانب غارات على بيروت. وبينما تقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحين، أصابت غاراتها مباني يعيش فيها مدنيون، ومن المتوقع أن يرتفع عدد

12 طنا
وأرسلت فرنسا 12 طنا من المساعدات الطبية إلى لبنان، بما في ذلك عيادتان متنقلتان ستتمكنان من علاج ألف شخص مصاب بجروح خطيرة حاليا في أقسام الطوارئ بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين.
كما سلمت الطائرات العسكرية الفرنسية إمدادات حيوية من الأدوية إلى المستشفيات والعيادات العامة وطب الأطفال والطوارئ اللبنانية، التي غصت بآلاف الجرحى منذ بدء القصف الإسرائيلي للبلاد قبل أكثر من أسبوع.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال زيارته بيروت، إن باريس ستقدم أيضا 10 ملايين يورو (11.1 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية الطارئة، لدعم عمل المنظمات الإنسانية المحلية، خاصة الصليب الأحمر اللبناني.
وجاء في البيان: ((في مواجهة الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله، تقف فرنسا إلى جانب لبنان، وتظل ملتزمة بحماية المدنيين)).
ومن المقرر أن يلتقي بارو الزعماء اللبنانيين، بما في ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه

من هم كبار مسؤولي حزب الله السبعة الذين قتلوا خلال الأسبوع الماضي؟
حسن نصرالله
منذ 1992، قاد نصر الله الجماعة عبر حروب عدة مع إسرائيل، وأشرف على تحول الحزب إلى لاعب قوي في لبنان. وقد ساعد حزب الله أيضًا في تطوير قدرات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق واليمن.
نبيل قاووق
كان قاووق، الذي قُتل بغارة جوية يوم السبت، نائب رئيس المجلس المركزي لحزب الله. انضم إلى الجماعة المسلحة في أيامها الأولى في الثمانينيات. كما خدم قاووق كقائد عسكري لحزب الله في جنوب لبنان من 1995 حتى 2010.
إبراهيم عقيل
كان عقيل قائدا بارزا، وقاد قوات الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله، التي تحاول إسرائيل دفعها بعيدا عن حدودها مع لبنان. وكان أيضا عضوا في أعلى هيئة عسكرية للحزب، مجلس الجهاد، وكان على قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة لسنوات.
أحمد وهبي
كان وهبي قائدا لقوات الرضوان، ولعب دورا حاسما في تطوير المجموعة منذ تأسيسها قبل نحو عقدين من الزمن. وقد قُتل إلى جانب عقيل بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، أصابت مبنى وسوته بالأرض.
علي كركي
كان كركي قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله، ولعب دورًا رئيسيًا في الصراع الدائر، ووصفته الولايات المتحدة بأنه شخصية مهمة في قيادة الجماعة المسلحة. ولا يُعرف الكثير عن كركي، الذي قُتل إلى جانب نصر الله.
محمد سرور
كان سرور رئيس وحدة الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله، التي استُخدمت للمرة الأولى في الصراع الحالي مع إسرائيل. وتحت قيادته، أطلق حزب الله طائرات دون طيار متفجرة واستطلاعية في عمق إسرائيل، واخترقت أنظمتها الدفاعية التي ركزت في الغالب على صواريخ وقذائف المجموعة.
إبراهيم قبيسي
كان قبيسي يقود وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله. وتقول القوات العسكرية الإسرائيلية إن قبيسي خطط لاختطاف وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية في 2000، وتمت إعادة جثثهم في صفقة تبادل أسرى مع حزب الله بعد أربع سنوات.

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