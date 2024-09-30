جيش الاحتلال يبدا عدوان بري على جنوب لبنان ويقول انها عملية محدودة لاستهداف بنية حزب الله

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي بدء عمليات عسكرية برية له في جنوب لبنان بعد منتصف الليل.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال ان قوات من الجيش

بدأت عملية برية محددة الهدف والدقة

ضد أهداف

لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان العملية البرية بدأت قبل ساعات بتوجيه من القيادة السياسية وفي عدد من القرى القريبة من الحدود

واضاف ادرعي:"بناءً على قرار المستوى السياسي، بدأ جيش الاحتلال قبل عدة ساعات عملية برية محددة الهدف والدقة في منطقة جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية

لتنظيم حزب الله ، في عدد من القرى القريبة من الحدود، والتي ينطلق منها تهديد فوري وحقيقي للمدن الإسرائيلية في الحدود الشمالية.

وقال ان جيش الاحتلال يعمل وفق خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية والتي تدربت القوات لها على مدار الأشهر الأخيرة مشددا على القوات البرية مدعومة بهجمات جوية لسلاح الجو وقصف مدفعي يستهدف أهدافًا عسكرية في المنطقة بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة.

واكد على انه تمت الموافقة على مراحل الحملة ويتم تنفيذها وفقًا لقرار المستوى السياسي. في اطار عملية "سهام الشمال" بناءً على تقييم الوضع بالتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى.