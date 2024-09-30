جيش الاحتلال يبدا عدوان بري على جنوب لبنان ويقول انها عملية محدودة لاستهداف بنية حزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
)
تل ابيب /PNN اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي بدء عمليات عسكرية برية له في جنوب لبنان بعد منتصف الليل.
وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال ان قوات من الجيش
بدأت عملية برية محددة الهدف والدقة
ضد أهداف
لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان العملية البرية بدأت قبل ساعات بتوجيه من القيادة السياسية وفي عدد من القرى القريبة من الحدود
واضاف ادرعي:"بناءً على قرار المستوى السياسي، بدأ جيش الاحتلال قبل عدة ساعات عملية برية محددة الهدف والدقة في منطقة جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية
لتنظيم حزب الله ، في عدد من القرى القريبة من الحدود، والتي ينطلق منها تهديد فوري وحقيقي للمدن الإسرائيلية في الحدود الشمالية.
وقال ان جيش الاحتلال يعمل وفق خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية والتي تدربت القوات لها على مدار الأشهر الأخيرة مشددا على القوات البرية مدعومة بهجمات جوية لسلاح الجو وقصف مدفعي يستهدف أهدافًا عسكرية في المنطقة بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة.
واكد على انه تمت الموافقة على مراحل الحملة ويتم تنفيذها وفقًا لقرار المستوى السياسي. في اطار عملية "سهام الشمال" بناءً على تقييم الوضع بالتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى.
MENAFN30092024000205011050ID1108732436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.