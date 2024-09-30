طلاق الخلع يسجل رقما قياسيا في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - سجل طلاق الخلع في مصر رقما قياسيا خلال العام الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي ينشرها الجهاز، فقد ارتفع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مسجلا نحو 8 آلاف و684 حكما من إجمالي الأحكام القضائية النهائية المقدرة بـ10 آلاف و683 حكما.

وإجمالا بلغ عدد حالات الطلاق بين المصريين العام الماضي 265 ألفا و606 حالات مقابل 269 ألفا و834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.

وسجلت أحكام الخلع نسبة 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بين المصريين خلال 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.

وطلاق الخلع يكون بحكم قضائي من محكمة الأسرة، عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية في حالة رفض الزوج الطلاق بشكل طبيعي.

وكانت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، وفق بيانات الجهاز.