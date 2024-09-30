Tuesday, 01 October 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلاق الخلع يسجل رقما قياسيا في مصر

9/30/2024 10:08:14 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سجل طلاق الخلع في مصر رقما قياسيا خلال العام الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي ينشرها الجهاز، فقد ارتفع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مسجلا نحو 8 آلاف و684 حكما من إجمالي الأحكام القضائية النهائية المقدرة بـ10 آلاف و683 حكما.

وإجمالا بلغ عدد حالات الطلاق بين المصريين العام الماضي 265 ألفا و606 حالات مقابل 269 ألفا و834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.

وسجلت أحكام الخلع نسبة 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بين المصريين خلال 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.

وطلاق الخلع يكون بحكم قضائي من محكمة الأسرة، عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية في حالة رفض الزوج الطلاق بشكل طبيعي.

وكانت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، وفق بيانات الجهاز.

MENAFN30092024000151011027ID1108732346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث