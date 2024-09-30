طلاق الخلع يسجل رقما قياسيا في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - سجل طلاق الخلع في مصر رقما قياسيا خلال العام الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي ينشرها الجهاز، فقد ارتفع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مسجلا نحو 8 آلاف و684 حكما من إجمالي الأحكام القضائية النهائية المقدرة بـ10 آلاف و683 حكما.
وإجمالا بلغ عدد حالات الطلاق بين المصريين العام الماضي 265 ألفا و606 حالات مقابل 269 ألفا و834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.
وسجلت أحكام الخلع نسبة 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بين المصريين خلال 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.
وطلاق الخلع يكون بحكم قضائي من محكمة الأسرة، عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية في حالة رفض الزوج الطلاق بشكل طبيعي.
وكانت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، وفق بيانات الجهاز.
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