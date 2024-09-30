حكم بالسجن على رئيس شعبة في أمانة عمان

MENAFN - Khaberni) خبرنيأصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن 4 شهور على رئيس شعبة في أمانة عمان بتهمة الاستثمار الوظيفي، بحسب الرأي.

وفي تفاصيل القضية القابلة للاستئناف فان المتهم كان معه سيارة أمانة سخرها لنقل الاسمنت لمنزله ونقل مواد البناء الأخرى إضافة لاستغلال وظيفته في الاستفادة من صهاريج المياه التابعة للأمانة في عملية البناء المختلفة.

وفي نفس السياق أيضا تم إصدار حكم بالسجن أربعة شهور رئيس قسم إداري في مركز الحسين للسرطان بتهمة الاستثمار الوظيفي.