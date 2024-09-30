حكم بالسجن على رئيس شعبة في أمانة عمان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن 4 شهور على رئيس شعبة في أمانة عمان بتهمة الاستثمار الوظيفي، بحسب الرأي.
وفي تفاصيل القضية القابلة للاستئناف فان المتهم كان معه سيارة أمانة سخرها لنقل الاسمنت لمنزله ونقل مواد البناء الأخرى إضافة لاستغلال وظيفته في الاستفادة من صهاريج المياه التابعة للأمانة في عملية البناء المختلفة.
وفي نفس السياق أيضا تم إصدار حكم بالسجن أربعة شهور رئيس قسم إداري في مركز الحسين للسرطان بتهمة الاستثمار الوظيفي.
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