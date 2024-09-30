«ويتيكس» لاعب رئيسي على أجندة الاستدامة العالمية

يعتبر ((ويتيكس)) حدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر، ويتميز باستقطاب العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الراعية لأجندة وفعاليات الحدث العالمي.

الرعاة الإعلاميون الاستراتيجيون

دبي للإعلام

قال محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ((دبي للإعلام)): يعد ((ويتيكس)) منصة مثالية لمناقشة القضايا المتعلقة بالطاقة والمياه والإدارة البيئية المثلى والتنمية والاستدامة. وتأتي شراكة ((دبي للإعلام)) مع المعرض في سياق التزامها بدعم وتشجيع المبادرات المهمة التي تشهدها دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الابتكار وتبني الممارسات الصديقة للبيئة. ويمثل الإعلام شريكاً أساسياً في نقل قصة نجاح الإمارة في كافة القطاعات عبر تسليط الضوء على أبرز مشاريعها التنموية، ويشكل أداة مهمة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة. وتحرص ((دبي للإعلام)) عبر منصاتها وقنواتها التلفزيونية على رفع مستوى الوعي بمختلف القضايا البيئية، وتسعى من خلال شراكاتها الاستراتيجية إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، عبر مواكبة فعاليات المعرض الذي يُعد ملتقى سنوياً لتبادل الخبرات والأفكار مع أبرز صنّاع القرار والخبراء في قطاعات المياه والطاقة النظيفة والبيئة، وإبراز المشروعات الواعدة في هذه المجالات، مما يسهم في تحقيق رؤى دبي وتطلعاتها بأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

شبكة الإذاعة العربية

قال محمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية: ((نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والرعاية الإعلامية لـ((ويتيكس)) في دورته الـ26، كما نفخر أن نكون أحد الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين لمواكبة هذا الحدث الذي يحقق نجاحاً كبيراً عاماً بعد عام، ويدعم معرض ويتيكس جهود دولة الإمارات وإمارة دبي لحشد الجهود الدولية الرامية إلى تسريع عجلة انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، وأصبح ملتقى الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة وغيرها، والعالم اليوم بحاجة إلى التضامن أكثر وتبادل الخبرات والآراء والأفكار من أجل المحافظة على كل هذه الموارد الطبيعية والأساسية. ومن خلال هذا المعرض سيتم بالتأكيد مناقشة كل هذه الأمور، وبدورنا سننقل الصورة إلى جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وخارجها بحكم أن الإعلام هو مرآة المجتمع ولا بد أن تصل رسالة المعرض عبر جميع المنصات التي تتبع شبكة الإذاعة العربية بمختلف إذاعاتها ومنصاتها الرقمية المتعددة اللغات، والتي تستهدف المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة في دولة الإمارات)).

سي إن بي سي عربية

قال محمد برهان، الرئيس التنفيذي لشركة سي إن بي سي عربية: ((في الوقت الذي يستعد فيه معرض ((ويتيكس)) لجمع القادة والمتخصصين في هذا القطاع لبدء مناقشات حول مستقبل مستدام وإلهام التنمية، يشرفنا أن نجدد شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي كراع إعلامي استراتيجي. نعتقد أنه يمكننا توفير الزخم المطلوب من خلال منصاتنا مع استمرارها في مناقشة وزيادة الوعي حول إيجاد بيئة مستدامة للجميع)).

الرعاة الذهبيون

الإمارات العالمية للألمنيوم

قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تأتي السلامة على رأس أولوياتنا دائماً، ولهذا السبب يسعدنا دعم تركيز معرض ويتيكس على السلامة هذا العام. لقد عملنا لعقود على التحسين المستمر لجميع جوانب السلامة، الحلول التقنية مثل المعدات الآمنة، ونظام إدارة السلامة لدينا، وثقافة السلامة، والقيادة المبدعة. إن سقف طموحاتنا عالٍ جداً، ونسعى إلى تقليل الأضرار إلى مستوى الصفر، ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً للقضاء على المخاطر والأضرار في جميع عملياتنا. ونتطلع إلى مشاركة ما تعلمناه في معرض ويتيكس، والتعلم بدورنا من الآخرين)).

دراجون أويل

قال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: ((تسعدنا الإضاءة على أهمية الاستدامة في قطاعنا. ويوفر ((ويتيكس 2024)) لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة حلول انتقال الطاقة. وندعو زوار المعرض للمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل التي يقدمها أبرز خبرائنا)).

هواوي

قال أليكس يانغ، نائب رئيس المبيعات، قطاع الطاقة، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الأعمال المؤسسية في هواوي: ((لتحقيق تحول رقمي مستدام ومواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الطاقة الحديثة، يتطلب الأمر تضافر الجهود وبناء شراكات قوية مدعومة بالتقنيات الرقمية والذكية. هذه التقنيات توفر لنا الأدوات اللازمة للابتكار والتعاون لبناء قدرات منهجية وتأسيس نظام إيكولوجي حيوي يدعم التحول نحو مستقبل طاقة أكثر كفاءة واستدامة. تمثل حلول التوزيع الذكية ((IDS)) مثالاً عملياً على كيفية تطبيق هذه المبادئ لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة)).

آفاق الخليج للموارد الهندسية

قال ريفاين كالاي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الخليج للموارد الهندسية: ((بدأت شركة آفاق الخليج للموارد الهندسية كحلم شخصي في عام 1996 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نمت لتصبح رؤية يتشاركها الكثيرون. توسعت الشركة خارج الحدود لتصل إلى سلطنة عمان ودولة قطر وجمهورية الهند، حيث رسخت آفاق سمعتها كمزود شامل للمؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها. تركيزنا على الاستدامة والامتثال والسلوك الأخلاقي أهلنا للتعاون مع كبرى الجهات في القطاع. نحن فخورون بالمشاركة في معرض ((ويتيكس)) والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز رؤية القيادة في دولة الإمارات. معاً، نحن ملتزمون ببناء مستقبل مستدام يتماشى مع الأهداف الوطنية وتبني الممارسات المبتكرة. آفاق ملتزمة بتقديم حلول عالية الجودة ومخصصة، مع تقدير العلاقات القوية وتعزيز جودة الحياة للجميع)).

الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة

قال شيراج باتيل، شريك ومدير في مجموعة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية: ((على مدى السنوات العشرين الماضية، كان معرض ((ويتيكس)) شاهداً على الرحلة الرائعة لشركة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة، حيث تطورنا وتوسعنا لنصبح مجموعة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية. وقد وفر لنا هذا الحدث المرموق منصة مثالية لعرض عروضنا المبتكرة، والتواصل مع قادة القطاع، والمساهمة في التنمية المستدامة المستمرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وباعتبارنا رعاة فخورين لمعرض ((ويتيكس 2024))، فإن رؤيتنا تتوافق بشكل وثيق مع طموح الدولة لمستقبل أكثر اخضراراً، حيث تلعب الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة دوراً حاسماً. نضع نصب أعيننا هدفنا والتزامنا بتوفير الشبكة والمرونة والموثوقية، ودعم رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة. ونتقدم بخالص الشكر لمنظمي معرض ((ويتيكس)) ولهيئة كهرباء ومياه دبي على تفانيهم في تعزيز هذه المبادرات الحيوية، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة معاً)).

((إيه إيه إس إيه)) الشرق الأوسط للمقاولات

قال صالح سي بي، رئيس شركة ((إيه إيه إس إيه)) الشرق الأوسط للمقاولات: ((ويتيكس)) يعتبر منصة رائدة في المنطقة للابتكار في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، وكشريك منذ 16 عاماً، استفادت الشركة من هذه المنصة العالمية للتواصل مع الأعضاء الرئيسيين في القطاع، بدءاً من المصنعين والموردين إلى الباحثين ومقدمي الخدمات. وباعتبارها شريكاً موثوقاً به لهيئة كهرباء ومياه دبي منذ 18 عاماً، تفتخر الشركة بخبرتها الواسعة في تطوير البنية التحتية. وتمتد خبرتنا المثبتة لتشمل مشاريع مثل كابلات النقل الأرضية وبناء المحطات الفرعية وغيرها.

وبدعم قوي من سي بي القابضة، وهي مجموعة عالمية بارزة، تتمتع ((إيه إيه إس إيه)) بفريق يضم أكثر من 7,000 موظف، وأكثر من 500 مركبة وآلة، وسجل حافل من المشاريع بأكثر من 1,500 مشروع مكتمل. وتعتبر الشركة في مقدمة الشركات التي لديها بنية تحتية مستدامة، حيث تعمل في جميع الإمارات السبع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر. ويوفر معرض ((ويتيكس)) منصة مثالية لإظهار التزامنا بالاستدامة والتواصل مع رواد الصناعة الذين يشاركوننا رؤيتنا)).

حياة للاتصالات

قال عبدالرؤوف الوزان، الرئيس التنفيذي لشركة حياة للاتصالات: ((يسعدنا أن نبدأ شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات مراكز البيانات وإدارة وصيانة المنشآت والطاقة المتجددة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة والاستفادة من علاقتنا القوية لتعزيز البنية التحتية الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

في حياة للاتصالات نفخر بتقديم خدمات إدارة مراكز البيانات للمؤسسات، ومحطات توصيل الكابلات الدولية لمختلف العملاء في المنطقة. تأسست شركة حياة للاتصالات عام 1999 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2019، حيث نجحت في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وتدعم هذه الشراكة الهدف الاستراتيجي لهيئة كهرباء ومياه دبي المتمثل في توسيع خدماتها الرقمية وتحسين عوائد الاستثمار للمتعاملين، مما يؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والتميز. كلتا الشركتين متحمسة للفرص المتاحة أمامهما، وتتطلعان إلى تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة)).

سوشيال آيز

قال طارق إسبر، مدير عام شركة سوشيال آيز: ((فخورون بأن نشارك في هذه الرحلة الرائدة والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر اخضراراً وابتكاراً. تفخر سوشيال آيز بدعم معرض ((ويتيكس))، باعتبارها الراعي الذهبي لهذا الحدث الذي يُعد الأكبر من نوعه للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة. يواصل المعرض دوره كمنصة عالمية رائدة لاستعراض الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الخضراء، في وقت تضع فيه دولة الإمارات الاستدامة في مقدمة أولوياتها. ويعكس دعمنا لمعرض ((ويتيكس)) التزامنا بالنهوض بهذه القطاعات الحيوية، كما يسهم في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر)).

الكهرباء الاتحادية

قال غانش كانداسامي، المدير العام لشركة ((الكهرباء الاتحادية)): ((إن شركتنا تعد اليوم واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المنتجات الكهربائية، فضلاً عن كونها مزوداً شاملاً للحلول والخدمات في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. شركتنا مختصة في تصنيع المعدات والأنظمة الكهربائية لعملائنا في قطاعات المرافق الكهربائية، والصناعية، والنفط والغاز، والبنية التحتية. فريقنا يضم محترفين ذوي مهارات عالية ويلتزم بتقديم حلول تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا من حيث التسليم وكفاءة وجودة وفعالية المنتجات.

تتمثل مهمة شركتنا في تحقيق أقصى درجات رضا العملاء من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تتناسب مع متطلباتهم، إلى جانب المساهمة في تقليل وقت التوقف عن العمل ونفقاتهم. تضم محفظة منتجاتنا، محولات القدرة والتوزيع المغمورة بالزيت حتى فئة 132 كيلوفولت، ومحولات الراتنج المصبوب الجافة، ومحطات التوزيع المعبأة، ولوحات التوزيع الكهربائية منخفضة الجهد، وأنظمة قنوات الكهرباء منخفضة الجهد، وكابلات الجهد المنخفض)).

ايترون

قال غاري كوكس، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ايترون: ((لدى شركة ايترون عقود من الخبرة الواسعة في ابتكار طرق إدارة المؤسسات الخدماتية والمدن حول العالم للطاقة والمياه.

ويسعدنا عرض حلولنا في الدورة السادسة والعشرين من معرض ((ويتيكس))، حيث سيسلط جناحنا الضوء على حلولنا الشاملة في الطاقة والمياه، والمعتمدة على أنظمة إيكولوجية طورها شركاؤنا، والتي أثبتت كفاءتها وجدواها على نطاق واسع في أقسى الظروف المناخية على الأرض. وعلى ضوء إدراكنا للتحديات والعقبات العديدة التي تواجه دمج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، نفخر بأن نكون راعياً ذهبياً لـ((ويتيكس))، الذي يجمع قادة القطاع لتمهيد الطريق نحو عالم أكثر كفاءة في استخدام الموارد)).

مجموعة الدانوب

قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: ((بوصفنا اسماً بارزاً في قطاع التطوير العقاري في دبي، نلتزم بدمج الاستدامة في جميع مشاريعنا. ويتوافق التزامنا بالتصميم المعماري المستدام، وكفاءة الطاقة، وترشيد المياه، واستخدام مواد البناء المستدامة، وإدارة النفايات، مع المعايير البيئية العالمية ومعايير تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ((LEED))، ونظام دبي للمباني الخضراء ((السعفات))، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني.

ونفخر بأن نكون أحد الرعاة الذهبيين لمعرض ويتيكس 2024، ونتقدم بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي على مبادراتها الرائدة في الاستدامة. وتشكل ريادة الهيئة ودعمها الدائم مصدر إلهام لنا لاستكشاف تقنيات وابتكارات جديدة تسهم في تعزيز أدائنا البيئي. ونعمل مع الهيئة لإرساء معايير جديدة في قطاع العقارات وتحفيز الجميع على مشاركتنا جهودنا في هذا الشأن)).

شركة باور بلس كيبل المحدودة

قال سانجاي جوينكا، الرئيس التنفيذي ومدير شركة باور بلس كيبل المحدودة: ((إنّ معرض ويتكس، والذي يشكل المنصة الرائدة على صعيد المنطقة لعرض تقنيات الاستدامة والطاقة النظيفة، يجسد بالتأكيد التميز في التنظيم والتنفيذ، كما تسهم مساحته الكبيرة وتخطيطه الدقيق في جمع قادة الصناعة والمبتكرين والمهتمين في بيئة ديناميكية تعزز التعاون والإلهام. نحن في شركة باور بلس كيبل المحدودة، بصفتنا مصنّعاً محلياً عالي الجودة للكابلات الكهربائية، فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المعرض الرائد كراعٍ ذهبي.

إن التصميم المدروس والبرمجة الشاملة يسلطان الضوء على التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، إلى جانب تسهيل المناقشات الهادفة والشراكات. ويوفر ((ويتيكس)) منصة متفردة تمزج بسلاسة بين الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية التي تسهم في تسليط الضوء على التقدم في مجال الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حلول مستقبلية لمستقبل أكثر استدامة. ويعتبر النجاح الكبير للمعرض على مدار السنوات الماضية بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز الاستدامة وخلق فرص قوية لجميع المشاركين)).

تامكو للقواطع الكهربائية

قال الدكتور أر. سيجاران نارايانان، الرئيس التنفيذي لشركة تامكو للقواطع الكهربائية: ((فخورون بأن نكون الراعي الذهبي لمعرض ((ويتيكس)) 2024 وأن نكون شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأن يتماشى التزامنا بالجودة والاعتمادية بشكل جيد مع القيم الأساسية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونواصل في شركة تامكو للقواطع الكهربائية تطوير قدراتنا لتوفير قواطع كهربائية ذات جودة عالمية تتوافق مع احتياجات العملاء الفريدة، حيث يتبنى العالم استخداماً أكبر للكهرباء والرقمنة نحو الطريق إلى تعزيز الاستدامة. ونحن نؤمن بإمكانية تحقيق الاستدامة من خلال الكهرباء الآمنة والموثوقة، وفخورون برؤية منتجاتنا وخدماتنا في جميع أنحاء العالم، مما يوفر طاقة موثوقة للمرافق في النفط والغاز والصناعات ومراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية التي تسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية. أتمنى النجاح الكبير لمعرض ((ويتيكس)) في فعاليته المقبلة وأشكركم على شراكتنا)).

عرعر يوتيليتي

قال المهندس راميش مونياندي - الرئيس التنفيذي لشركة عرعر يوتيليتي: ((لقد حظينا بفرصة استثنائية لتطوير خبراتنا وقدراتنا ومواردنا عن طريق شراكتنا مع الهيئات والشركات الحكومية والوطنية، لتطبيق الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع التنمية المستدامة عن طريق المشاريع الاستراتيجية للدولة التي ساعدتنا في صقل خبراتنا الهندسية والاستثمارية، ليكون معرض ((ويتكيس)) فرصتنا الأمثل لمشاركة نتاج خبراتنا ومعرفتنا في هذا المجال للمساهمة في مسيرة تطوير وازدهار دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام)).

أفانسيون

قال بختيار إتش وين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أفانسيون: ((يعتبر ((ويتيكس)) منصة أفانسيون المثالية لعرض التزامنا باعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تغيير مشهد قطاع الطاقة والمياه. وتسلط مشاركتنا الضوء على تقنياتنا المعتمدة على البيانات التي تسهم في إيجاد أنظمة أذكى وأكثر كفاءة. لقد استثمرنا بشكل كبير في تطوير النماذج المستندة على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في قطاع الطاقة من خلال شركة ((أوكتبوس ديجيتال)) التابعة لنا. وسيسهم إقبال المتخصصين والخبراء الكبير على المعرض في إطلاعنا على أبرز المحطات التي تستشرف المستقبل وتعزيز مساهمتنا في صناعته. نتطلع بحماس إلى المشاركة في هذا الحدث)).

لوسي الشرق الأوسط

قال كارل سيليك، المدير العالمي للمبيعات والمدير الإقليمي لشركة ((لوسي الشرق الأوسط)): ((عملنا في دولة الإمارات – خاصة في دبي – مهم جداً بالنسبة لنا. مع مرافق التصنيع الخاصة بنا في جبل علي وتنظيمنا التجاري والدعم الذي طورناه مع دولة الإمارات ودبي ومع عميلنا الرئيسي، هيئة كهرباء ومياه دبي على مدى سنوات عديدة. لقد شاركنا في معرض ((ويتيكس)) منذ انطلاقه، وهو منصة مثالية للقاء عملائنا الرئيسيين، لمناقشة رسائلنا الأساسية، والتحدث عن التحديات التي نواجهها اليوم فيما يتعلق بتوفير الكهرباء الآمنة، الموثوقة، والمستدامة، ليس فقط في دبي، بل في المنطقة)).

تريليوم فلو تكنولوجي

قال إدواردو غاريبوتي، المدير الإداري لتطوير الاستراتيجيات لخدمات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس شركة تيرموميكانيكا بومب: ((نفخر في تريليوم فلو تكنولوجي برعاية معرض ((ويتيكس)) على مدار أكثر من 5 سنوات، من خلال علامتنا التجارية ((مضخات تيرموميكانيكا- تيرموميكانيكا بومب))، والتي تخدم أسواق المياه والطاقة العالمية. ويوفر ((ويتيكس)) فرصة فريدة لعرض منتجاتنا وخدماتنا المتخصصة في التحكم بالتدفق أمام جمهور المعرض العريض في دولة الإمارات)).

تورشيما سيرفيس سولوشنز

قال مارك ستيفنسون، المدير العام لشركة تورشيما سيرفيس سولوشنز: ((لطالما كانت شركتنا لحلول الخدمات شريكاً طويل المدى مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهذا سيكون عامنا الثامن على التوالي كراعٍ ذهبي في معرض ((ويتيكس)). فمن خلال شراكتنا الطويلة، نواصل دعم هيئة كهرباء ومياه دبي في جميع أنشطة ما بعد البيع الخاصة بالمضخات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والثقة والنزاهة والنهج التعاوني، ونتطلع إلى استدامة العمل مع الهيئة على المشروعات القادمة)).

باور تشاينا الدولية المحدودة

قال جانج بنج، رئيس باور تشاينا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((تتشرف باور تشاينا بالمشاركة في ((ويتيكس)) مساهمة منها في حدث يعزز حوار متميز ومعمق لقضايا محورية في مجال العمل المناخي وممارسات الطاقة المستدامة. ونؤكد من خلال مشاركتنا أهمية العمل الجماعي لتبني أسس الحفاظ على الطاقة والمياه. كما نؤكد التزامنا بتعزيز تحول دبي لمركز مرموق ومؤثر للاقتصاد الأخضر وصنع مستقبل أكثر مرونة)).

باليكسير للصناعات الكهروميكانيكية

قال ميرتر بيربر، مدير المبيعات في شركة باليكسير للصناعات الكهروميكانيكية (BEST A.Ş.): ((تعتبر شركتنا واحدة من أبرز الشركات المصنعة للمحولات في تركيا. وقد أصبحنا شركة عالمية من خلال تصدير أكثر من 70 % من إنتاجها اليوم إلى أكثر من 110 دول، كما نعد شريكاً استراتيجياً لحلول الطاقة لأكبر شركات إنتاج الكهرباء في العالم، ومصنعي الحديد والصلب، وشركات النفط والغاز، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظم تخزين الطاقة، بالإضافة إلى منتجات المحولات القوية، والمخصصة، وتوزيع الزيت، والمحولات التي يتم تبريدها بالتهوية.

ونقدم جميع حلول الطاقة التي يحتاجها عملاؤنا إضافة إلى خدمات العملاء، والصيانة، والأعمال الميدانية. تعد شراكتنا المتينة مع هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة ذات أهمية استراتيجية لنا، وستستمر هذه الشراكة في النمو والتطور عاماً بعد عام من خلال منصات بارزة مثل معرض ((ويتيكس)). وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية موقعنا الريادي في مجال الطاقة، ونحن فخورون بمشاركتنا في ((ويتيكس 2024)).

راي إنترناشيونال للمقاولات الكهربائية

قال رافين كومار كوماراسوامي، المدير العام لشركة ((راي إنترناشيونال)): ((راي إنترناشيونال)) هي جزء من مجموعة شركات راي إنترناشيونال للمقاولات الكهربائية وهي تكرس جهودها لتقديم حلول رائدة في مشاريع نقل وتوزيع الطاقة، ويسعدها المشاركة مرة أخرى في ((ويتيكس 2024))، ويجمع هذا الحدث المرموق قادة القطاع والمبتكرين والمتخصصين في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة. تعكس مشاركتنا المستمرة في معرض ((ويتيكس 2024)) التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار والاستدامة، فضلاً عن عرض أحدث مشاريعنا وتطوراتنا. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن معرض ((ويتيكس 2024)) يوفر فرصة لا مثيل لها للتواصل وتبادل المعرفة وإقامة الشراكات التي يمكن أن تمهد الطريق لمشاريع ومبادرات تغير مشهد القطاع)).

ميتيل للمنشآت والخدمات الصناعية

قال جوردي أوليفا، المدير العام لشركة ميتيل للمنشآت والخدمات الصناعية - فرع دبى: ((تجسد ميتيل رؤية بناء مستقبل أكثر استدامة. بخبرة تمتد لعشرين عاماً وعمليات تغطي أكثر من 15 دولة في أوروبا وأمريكا وآسيا، نتخصص في تحسين توفير الطاقة للشركات من خلال حلول مخصصة. تشمل خدماتنا جميع جوانب الاستهلاك الذاتي، من التصميم والتمويل إلى التركيب والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بإنتاج الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لهذا السبب، نحن متحمسون لرعاية والمشاركة في معرض ((ويتيكس)) لهذا العام، بما يتماشى مع القيم المشتركة لرفع مستوى الوعي حول الاستدامة وتعزيز بيئة عالمية أكثر صحة)).

شركة شوايتزر انجنيرنج لابوراتوريز

قال جاسم الحمد، المدير الإقليمي شركة شوايتزر انجنيرنج لابوراتوريز في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: ((نفخر بأن نكون جزءاً من الدورة الـ26 لمعرض ((ويتيكس)) بوصفنا أحد الرعاة الذهبيين، ونواصل شراكتنا الطويلة مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وستكون هذه فرصة رائعة للتفاعل مع العملاء، وعرض أحدث التقنيات في حماية أنظمة الطاقة، والأتمتة، والاتصالات، وحلول الأمن السيبراني)).

الشركة العربية

قال بدر باصليب، الرئيس التنفيذي للشركة العربية: ((تأسست الشركة العربية سنة 1967، وهي موزع معتمد لحلول عديدة في جميع الصناعات والقطاعات، ومنذ تأسيس الشركة العربية تنمو بوتيرة متسارعة لتصبح واحدة من أفضل الموردين البارزين لجميع الحلول في جميع القطاعات، مع 38 شركة فرعية داخل دولة الإمارات. سعداء بأن نكون جزءاً من معرض ((ويتيكس)) 2024 بوصفنا أحد الرعاة الذهبيين، حيث نؤمن أن هذه المشاركة تتيح لنا فرصة متفردة لتسليط الضوء على خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة والمستدامة وحلولنا المتكاملة التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، مثل التصميم الداخلي، والبناء، وإنتاج الأثاث وتجهيزاته، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء المحتملين وفتح آفاق تعاون جديدة، بما يدعم مسيرة التطوير في دولة الإمارات)).

شركة بيدجيلي

قال أبهاي غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((بيدجيلي)): يتبنى معرض ((ويتيكس)) ثقافة تبادل المعرفة، ونفخر في شركتنا بتقديم خبراتنا الرائدة على مستوى العالم في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة في هذا الحدث البارز. نحن هنا لنؤكد أن قطاع الطاقة اليوم يتطلب تعاوناً غير مسبوق بين المؤسسات الخدمية ومقدمي التكنولوجيا والمستهلكين لدعم جهود الاستدامة على صعيد المنطقة)).

شركة جاما سكيورتي سيستمز

قال جيثين براكاش، مدير المشاريع في شركة ((جاما سكيورتي سيستمز)): يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض ويتيكس، المعرض الرائد في مجال الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة. يعد هذا الحدث فرصة مهمة لتقديم ابتكاراتنا المتطورة والتعاون مع خبراء عالميين يشاركوننا رؤيتنا لمستقبل مستدام. نتطلع إلى التواصل مع قادة الصناعة وعرض حلولنا التي تدفع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر نظافة وكفاءة.

شركة أدفانسد بزنس كونسبت أي بي سي

قال أنطوان قره بتيان، المدير التنفيذي، شركة أدفانسد بزنس كونسبت أي بي سي: ((نحن شركة ((أدفانسد بزنس كونسبت أي بي سي)) نود أن نعرب عن امتناننا وشكرنا العميق لهيئة كهرباء ومياه دبي لاختيار شركتنا كمورد لأثاث مبنى الهيئة الرئيسي الجديد ((الشراع))، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، حيث سيساوي أو يقل إجمالي استهلاك الطاقة في المبنى عن الطاقة التي ينتجها على مدار العام. وتم تصميم المبنى للحصول على شهادة لييد البلاتينية ((الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)). شركة ((أي بي سي)) للأثاث فخورة بمشاركتها في معرض ((ويتيكس)) 2024 وكوكيل معتمد لشركة ((ميلر نول)) والتي تعتبر من أكبر الشركات العالمية للأثاث والملتزمة بالحفاظ على البيئة بأعلى المعايير الدولية كاستخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها من المحيطات في كثير من المنتجات واستخدام مواد معاد تدويرها في أعمال التغليف)).

الشركاء الإعلاميون

سولار كورتر

قال فارون غولاتي، الرئيس التنفيذي لـ((سولار كورتر)): ((تفخر ((سولار كورتر)) بأن تكون شريكاً رسمياً لمعرض ((ويتيكس)) 2024، وهو حدث محوري يعمل عاماً بعد عام على إرساء معايير جديدة لقطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة في الشرق الأوسط وخارجه. وباعتبارنا منصة رائدة للمعلومات والرؤى حول الطاقة النظيفة، نحن متحمسون للتعاون مع ((ويتيكس)) لتعزيز الابتكارات التي ستحدد مستقبل الطاقة العالمية. يبشر معرض هذا العام بتجمع استثنائي للرؤى، وصنّاع القرار، والمبتكرين، حيث سيتم عرض تقنيات تغير مشهد القطاع واستراتيجيات جريئة تسرع الانتقال نحو عالم أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة. نحن نتطلع إلى تغطية هذه التطورات الرئيسية ومشاركة الرؤى التي ستلهم التقدم، وتعزز الشراكات، وتثبت ريادة الشرق الأوسط في التحول العالمي للطاقة)).

فوربس الشرق الأوسط

قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: إن التعاون يُعد أمراً أساسياً لاكتشاف طرق جديدة لتطبيق الممارسات المستدامة، بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار لدفع التقدم في مجالات الطاقة الخضراء، والتنمية المستدامة، والبنية التحتية المتجددة على المستويين الإقليمي والعالمي. نحن فخورون بالشراكة مع هذا الحدث المحوري على أجندة الاستدامة، ونتطلع إلى الأفكار والحلول المستقبلية التي سيكشف عنها معرض ((ويتيكس)).

رعاة قيادات الطاولة المستديرة

شركة رولاند برجر الشرق الأوسط

قال هاني طعمة، الشريك الإداري في شركة رولاند برجر الشرق الأوسط: ((فخورون برعاية ((قيادات الطاولة المستديرة)) في ((ويتيكس))، وملتزمون بقيادة محادثات مؤثرة في مجالات إدارة المياه، والذكاء الاصطناعي، وتعليم الاستدامة. ومن خلال توحيد القادة ذوي الرؤى في مختلف الصناعات ومن خلال التعاون بين القطاعات، نهدف إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يضمن مساهمة جهودنا بشكل هادف في أجندة المناخ العالمية)).

شركاء المنطقة الحرة

المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)

قال عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في ((دي بي ورلد)) دول مجلس التعاون الخليجي: ((يُعد التزامنا تجاه الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) برهاناً على التطور الذي حققناه نحو أهدافنا الرامية لخفض بصمتنا الكربونية بنسبة 42 % مع حلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر كربون في عام 2050. شهدنا بالفعل خفض الانبعاثات الكربونية في عملياتنا إلى نحو 50 % على مستوى دولة الإمارات، وذلك بفضل الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجددة 100 % من هيئة كهرباء ومياه دبي، والمعتمدة وفق المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة.

تشمل مبادرات ((جافزا)) للاستدامة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وأكبر مشروع للطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني في المنطقة، والتي تعكس جهودنا الدؤوبة لمواجهة التغير المناخي. ونتطلع خلال معرض ((ويتيكس)) لمناقشة أحدث التطورات والحلول مع متعاملينا والرواد في القطاع، ولتبادل الخبرات حول تحولنا نحو استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، واستكشاف الشراكات التي تدعم رؤيتنا لتحقيق أهدافنا المستدامة)).