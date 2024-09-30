علام العجلة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المهم‭ ‬ان‭ ‬اللهاث‭ ‬المستمر‭ ‬يجعلني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬توتر‭ ‬دائم،‭ ‬وقررت‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬أن‭ ‬أجعل‭ ‬إيقاع‭ ‬حياتي‭ ‬أكثر‭ ‬بطئا،‭ ‬ولو‭ ‬ألبسني‭ ‬ذلك‭ ‬تهمة‭ ‬الكسل‭ ‬التي‭ ‬فبركها‭ ‬الخليجيون‭ ‬على‭ ‬بني‭ ‬وطني‭: ‬لن‭ ‬أتعجل‭ ‬أو‭ ‬استعجل‭ ‬شيئا،‭ ‬وأتذكر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أن‭ ‬سافرت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬نيويورك‭ ‬مرة‭ ‬والى‭ ‬مونتريال‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬واستغرقت‭ ‬كل‭ ‬رحلة‭ ‬منهما‭ ‬زهاء‭ ‬14‭ ‬ساعة‭. ‬تخيل‭ ‬14‭ ‬ساعة‭.. ‬يعني‭ ‬14‭ ‬مضروبة‭ ‬في‭ ‬ستين‭ ‬يساوي‭.. ‬ستة‭ ‬في‭ ‬اربعة‭ ‬تساوي‭.. ‬أربعة‭ ‬معانا‭ ‬اثنين‭.. ‬همممم،‭ ‬840‭ ‬دقيقة،‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬يتزوج‭ ‬خلالها‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬ويولد‭ ‬نحو‭ ‬867‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬ويموت‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف،‭ ‬ما‭ ‬لزوم‭ ‬كل‭ ‬هذا؟‭ ‬لماذا‭ ‬عبرت‭ ‬ربع‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬وكل‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬ثم‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬في‭ ‬قعدة‭ ‬واحدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬او‭ ‬مونتريال،‭ ‬والبهدلة‭ ‬والشحططة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مطار‭ ‬لنحو‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬أخرى‭ ‬ليتأكدوا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المسافرين‭ ‬ – خاصة‭ ‬المسلمين‭ ‬منهم‭- ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬أمعائهم؟‭ ‬ثم‭ ‬اقرأوا‭ ‬المزيد‭ ‬عما‭ ‬يحدث‭ ‬طوال‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الرحلة‭: ‬يفقد‭ ‬كل‭ ‬مسافر‭ ‬خلالها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬خلية‭ ‬من‭ ‬جلده؟‭ ‬ماذا‭ ‬يتبقى‭ ‬لي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أفقد‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الخلايا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭!! ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭ ‬180‭ ‬راكبا‭ ‬فإن‭ ‬مجموع‭ ‬‮«‬خسائرهم‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬مليارين‭ ‬إلا‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬الجلدية‭ ‬و180‭ ‬ألف‭ ‬شعرة‭!! ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬التبذير؟‭ ‬هل‭ ‬نيويورك‭ ‬تستأهل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التضحيات؟‭ ‬تنزل‭ ‬في‭ ‬مطارها‭ ‬وقد‭ ‬فقدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬خلية‭ ‬من‭ ‬جلدك؟‭ ‬يعني‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬عاريا‭ ‬رغم‭ ‬ملابسك‭ ‬الأنيقة‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬فمثلا‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬سنغافورة‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك،‭ ‬التي‭ ‬تستغرق‭ ‬19‭ ‬ساعة‭ ‬يفرز‭ ‬المسافرون‭ ‬500‭ ‬مليلتر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الروائح‭ ‬المختلفة‭ ‬و150‭ ‬لترا‭ ‬من‭ ‬سوائل‭ ‬العرق،‭ ‬و‭... ‬الطامة‭ ‬الكبرى‭ ‬أنهم‭ ‬ينتجون‭ ‬144‭ ‬لترا‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬وما‭ ‬أدراك‭ ‬ما‭ ‬غازات‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭!! ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬البلاوي‭ ‬تظل‭ ‬محبوسة‭ ‬داخل‭ ‬الطائرة‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مسافر‭ ‬يلتقط‭ ‬خلايا‭ ‬جلود‭ ‬الآخرين‭ ‬ويستنشق‭ ‬الغازات‭ ‬والروائح‭ ‬الآنفة‭ ‬الذكر،‭ ‬وتخيل‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬بالطائرة‭ ‬خمسة‭ ‬فقط‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الهضم‭ ‬وواحد‭ ‬مصاب‭ ‬بالإيبولا‭ ‬وثالث‭ ‬مصاب‭ ‬بأنفلونزا‭ ‬الدجاج‭! ‬وأنت‭ ‬تشفط‭ ‬بعض‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬19‭ ‬ساعة،‭ ‬وقد‭ ‬يحس‭ ‬المسافر‭ ‬بالملل‭ ‬ويضع‭ ‬سماعة‭ ‬على‭ ‬أذنيه‭ ‬لمتابعة‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬أو‭ ‬مادة‭ ‬صوتية‭ ‬مسجلة،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تتضاعف‭ ‬كمية‭ ‬الفيروسات‭ ‬في‭ ‬أذنه‭ ‬3500‭ ‬مرة‭!! ‬هل‭ ‬ستضحكون‭ ‬على‭ ‬أبي‭ ‬الجعافر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لأنه‭ ‬يعترف‭ ‬بأنه‭ ‬يخاف‭ ‬ركوب‭ ‬الطائرات‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة؟‭ ‬كلنا‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬العجلة‭ ‬الندامة‭ ‬فلماذا‭ ‬يلهث‭ ‬بنو‭ ‬البشر‭ ‬لتحقيق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬عجل،‭ ‬حتى‭ ‬صار‭ ‬أكل‭ ‬وجبة‭ ‬كاملة‭ ‬لا‭ ‬يستغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق؟