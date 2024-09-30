التربية‭ ‬والعمل‭.. ‬إجراءات‭ ‬سليمة‭:‬

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
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يرى الكثير من المواطنين والأسر البحرينية والمقيمين، أن أسعار البضائع والأغراض في المحلات والبقالات في المناطق السكنية، أكثر سعرا من المحلات الأخرى في الأسواق والمجمعات والمتاجر الكبرى.. فهل من رقابة وحملات تفتيشية وتوعية على هذه البقالات والمحلات..؟ بجانب انتشار ظاهرة «الدراجات الكهربائية» لتوصيل طلبات البقالات إلى البيوت، والتي بدأت تخرج من «دواعيس الفرجان» وتوجد بكثرة في الطرقات والشوارع العامة، من دون أي التزام باشتراطات المرور والسلامة.
التربية والعمل.. إجراءات سليمة:
وارد جدا أن تقع الأخطاء.. من الطبيعي أن تحدث مشاكل.. يبقى الأمر في كيفية التعامل مع الأخطاء والمشاكل.. النتائج والوقاية لعدم تكرارها، والسرعة في التعاطي معها، وضمان حقوق من وقعت عليه المشكلة، مع عقوبة من مارس الخطأ إن كان جسيما وتجاوز القانون.
وزارة التربية والتعليم، تفاعلت بسرعة ومسؤولية، مع ما رصدته إحدى المدارس الابتدائية لوجود آثار حرق شديدة على يد طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مسجلة في صفوف التوحد.. حيث تبين أن الطفلة قد تعرضت للحرق من ولية أمرها باستخدام أداة تصفيف الشعر، وعليه، اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
هذا إجراء قانوني سليم، ودور تربوي صحيح.. فالوزارة مسؤولة عن التلاميذ والمدرسين والإداريين والفنيين، فما بالك بطفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونتطلع إلى أن تواصل الوزارة متابعتها في محاسبة من أخطأ في حق الطفلة، والعمل على تهيئتها نفسيا وتعليميا بالتعاون مع الجهات المختصة في مثل هذه الأمور.
من جانب آخر، فإن وزارة العمل تفاعلت مع قضية الموظفين المفصولين من أحد البنوك، وتمكنت من تمّ التوصل إلى تسوية ودية توافقية حول إنهاء عقودهم، حيث وافق البنك على إعادة عدد من العاملين، ومنح تعويضات تتمثل في دفع راتب شهر تعويضي عن كل سنة خدمة، وبما لا يقل عن رواتب (6) أشهر كأقل تعويض للذين تم إنهاء عقودهم، والعمل على إيجاد فرص توظيف بديلة مناسبة لمن يرغب منهم، وصرف تعويض التعطل لهم.
لا شك أن مثل هذه الواقعة قد تتكرر في بعض المؤسسات، وفقا لمبررات عديدة، والأهم أن يكون لدى الوزارة آلية قانونية، تحد من عملية الاستغناء والفصل، مع توفير فرص العمل.. كي تجعل المؤسسات تفكر ألف مرة قبل الاستغناء عن الموظف البحريني.
تعاطي وزارة التربية وتفاعل وزارة العمل.. إجراءات سليمة، تستحق الشكر والتقدير، وتستوجب المتابعة والوقاية لضمان عدم التكرار.
آخر السطر:
وصلتنا ملاحظة ومناشدة من الأهالي القاطنين قرب شارع توبلي، حول عملية التصليحات والإنشاءات في الشارع متى ستنتهي، وخاصة في المناطق الرملية، التي لم يتم تبليطها بالأسفلت بعد.. بجانب الازدحام المستمر قرب المحلات التجارية والوقوف الخاطئ، والإصرار على طلب المشتريات من الشارع وليس عند المواقف.. للعلم بعض الدول الخليجية فرض غرامات مالية ومخالفات على أصحاب المحلات الذين يأخذون الطلبات بهذه الطريقة.
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