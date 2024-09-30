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التربية والعمل.. إجراءات سليمة

9/30/2024 8:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

يرى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬والمقيمين،‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬البضائع‭ ‬والأغراض‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬والبقالات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬أكثر‭ ‬سعرا‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬والمجمعات‭ ‬والمتاجر‭ ‬الكبرى‭.. ‬فهل‭ ‬من‭ ‬رقابة‭ ‬وحملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬وتوعية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البقالات‭ ‬والمحلات‭..‬؟‭ ‬بجانب‭ ‬انتشار‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬الدراجات‭ ‬الكهربائية‮»‬‭ ‬لتوصيل‭ ‬طلبات‭ ‬البقالات‭ ‬إلى‭ ‬البيوت،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬‮«‬دواعيس‭ ‬الفرجان‮»‬‭ ‬وتوجد‭ ‬بكثرة‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬والشوارع‭ ‬العامة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬التزام‭ ‬باشتراطات‭ ‬المرور‭ ‬والسلامة‭.‬

التربية‭ ‬والعمل‭.. ‬إجراءات‭ ‬سليمة‭:‬

وارد‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬الأخطاء‭.. ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬مشاكل‭.. ‬يبقى‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأخطاء‭ ‬والمشاكل‭.. ‬النتائج‭ ‬والوقاية‭ ‬لعدم‭ ‬تكرارها،‭ ‬والسرعة‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬معها،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬من‭ ‬وقعت‭ ‬عليه‭ ‬المشكلة،‭ ‬مع‭ ‬عقوبة‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬الخطأ‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬جسيما‭ ‬وتجاوز‭ ‬القانون‭.‬

وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬تفاعلت‭ ‬بسرعة‭ ‬ومسؤولية،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬رصدته‭ ‬إحدى‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬لوجود‭ ‬آثار‭ ‬حرق‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬طالبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬التوحد‭.. ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الطفلة‭ ‬قد‭ ‬تعرضت‭ ‬للحرق‭ ‬من‭ ‬ولية‭ ‬أمرها‭ ‬باستخدام‭ ‬أداة‭ ‬تصفيف‭ ‬الشعر،‭ ‬وعليه،‭ ‬اتخذت‭ ‬الوزارة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإحالة‭ ‬الموضوع‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

هذا‭ ‬إجراء‭ ‬قانوني‭ ‬سليم،‭ ‬ودور‭ ‬تربوي‭ ‬صحيح‭.. ‬فالوزارة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التلاميذ‭ ‬والمدرسين‭ ‬والإداريين‭ ‬والفنيين،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بطفلة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭.‬

ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الوزارة‭ ‬متابعتها‭ ‬في‭ ‬محاسبة‭ ‬من‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الطفلة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئتها‭ ‬نفسيا‭ ‬وتعليميا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬فإن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تفاعلت‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬الموظفين‭ ‬المفصولين‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬البنوك،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬ودية‭ ‬توافقية‭ ‬حول‭ ‬إنهاء‭ ‬عقودهم،‭ ‬حيث‭ ‬وافق‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العاملين،‭ ‬ومنح‭ ‬تعويضات‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬راتب‭ ‬شهر‭ ‬تعويضي‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬خدمة،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬رواتب‭ (‬6‭) ‬أشهر‭ ‬كأقل‭ ‬تعويض‭ ‬للذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقودهم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬بديلة‭ ‬مناسبة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬منهم،‭ ‬وصرف‭ ‬تعويض‭ ‬التعطل‭ ‬لهم‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬قد‭ ‬تتكرر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وفقا‭ ‬لمبررات‭ ‬عديدة،‭ ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬آلية‭ ‬قانونية،‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاستغناء‭ ‬والفصل،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭.. ‬كي‭ ‬تجعل‭ ‬المؤسسات‭ ‬تفكر‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني‭.‬

تعاطي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬وتفاعل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭.. ‬إجراءات‭ ‬سليمة،‭ ‬تستحق‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬وتستوجب‭ ‬المتابعة‭ ‬والوقاية‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬التكرار‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

وصلتنا‭ ‬ملاحظة‭ ‬ومناشدة‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬قرب‭ ‬شارع‭ ‬توبلي،‭ ‬حول‭ ‬عملية‭ ‬التصليحات‭ ‬والإنشاءات‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬متى‭ ‬ستنتهي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الرملية،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تبليطها‭ ‬بالأسفلت‭ ‬بعد‭.. ‬بجانب‭ ‬الازدحام‭ ‬المستمر‭ ‬قرب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والوقوف‭ ‬الخاطئ،‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المشتريات‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬وليس‭ ‬عند‭ ‬المواقف‭.. ‬للعلم‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬مالية‭ ‬ومخالفات‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬الطلبات‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭. ‬

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