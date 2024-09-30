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موقف فريق ليفربول من العرض ((الخرافي)) السعودي لمحمد صلاح

9/30/2024 8:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحدث‭ ‬تقرير‭ ‬صحفي‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬ليفربول‭ ‬تجاه‭ ‬الأنباء‭ ‬المنتشرة‭ ‬حول‭ ‬تحضير‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لعرض‭ ‬خرافي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬حر‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وينتهي‭ ‬عقد‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الريدز‮»‬‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬تتطور‭ ‬محادثات‭ ‬التجديد‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الفريق‭ ‬الانجليزي‭.‬

وحاول‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬الميركاتو‭ ‬الصيفي‭ ‬الماضي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬صلاح،‭ ‬لكن‭ ‬فشل‭ ‬الأمر‭ ‬وتمسك‭ ‬ليفربول‭ ‬ببقاء‭ ‬اللاعب‭.‬

وبحسب‭ ‬التقارير‭ ‬فإن‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬رصد‭ ‬راتبا‭ ‬فلكيا‭ ‬لإغراء‭ ‬صلاح،‭ ‬ضمن‭ ‬عقد‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬إضافة‭ ‬عام‭ ‬ثالث،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭. ‬

وإذا‭ ‬تمت‭ ‬الصفقة‭ ‬فسيصبح‭ ‬صلاح‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬نيمار‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬222‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬شبكة‭ ‬ CaughtOffside ‭ ‬الإنجليزية‭ ‬فإن‭ ‬راتب‭ ‬صلاح‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬4‭ ‬أضعاف‭ ‬راتبه‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

لكن‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوتبول‭ ‬إنسايدر‮»‬‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬تجاه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يثار‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بشأن‭ ‬صلاح‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭.‬

وكانت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬ينوي‭ ‬بدء‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬صلاح‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭.‬

وكان‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬قد‭ ‬خرج‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬ناديه‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬البريميرليغ‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬إدارة‭ ‬الريدز‭. ‬

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