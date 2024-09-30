موقف فريق ليفربول من العرض ((الخرافي)) السعودي لمحمد صلاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحدث تقرير صحفي عن موقف ليفربول تجاه الأنباء المنتشرة حول تحضير الدوري السعودي لعرض خرافي، من أجل الحصول على توقيع المهاجم المصري محمد صلاح في صفقة انتقال حر بداية العام المقبل.
وينتهي عقد محمد صلاح البالغ 32 عاما مع «الريدز» بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم تتطور محادثات التجديد مع مسؤولي الفريق الانجليزي.
وحاول اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الماضي الحصول على خدمات صلاح، لكن فشل الأمر وتمسك ليفربول ببقاء اللاعب.
وبحسب التقارير فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رصد راتبا فلكيا لإغراء صلاح، ضمن عقد مدة عامين مع خيار إضافة عام ثالث، من أجل الانضمام إلى دوري روشن.
وإذا تمت الصفقة فسيصبح صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متفوقا على صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان التي بلغت 222 مليون يورو في 2017.
وبحسب تقرير شبكة CaughtOffside الإنجليزية فإن راتب صلاح سيصل إلى 85 مليون يورو، ما يعادل 4 أضعاف راتبه الحالي في الدوري الإنجليزي.
لكن شبكة «فوتبول إنسايدر» أكدت أن ليفربول لا يشعر بالقلق تجاه كل ما يثار في الفترة الأخيرة بشأن صلاح.
وأضاف التقرير أن ليفربول واثق من قدرته على التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع عقد جديد مع النجم المصري.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ليفربول ينوي بدء محادثاته مع صلاح خلال الأسابيع المقبلة، من أجل تجديد عقده.
وكان محمد صلاح قد خرج عقب مباراة ناديه أمام مانشستر يونايتد في البريميرليغ وأكد أن قرار تجديد عقده في يد إدارة الريدز.
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