Tuesday, 01 October 2024 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صراع ((السيد)) و((الشيخ)).. انقسام في حزب الله حول قيادة التنظيم

9/30/2024 8:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يطفو‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الصراعات‭ ‬المتواترة‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬القيادية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬خلاف‭ ‬جديد‭ ‬يتعلق‭ ‬بمن‭ ‬سيخلف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للحزب،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصدر‭ ‬خاص‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬المناقشات‭ ‬المتعلقة‭ ‬باختيار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬للتنظيم‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬انقساما‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الحزب‭ ‬حول‭ ‬الشخصيتين‭ ‬الأكثر‭ ‬حظا‭ ‬للحلول‭ ‬مكان‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬هما‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬والرجل‭ ‬الثاني‭ ‬فيه،‭ ‬ونعيم‭ ‬قاسم‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.‬

وبحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬نشأ‭ ‬‮«‬خلاف‮»‬‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬حول‭ ‬الرجل‭ ‬الأنسب‭ ‬لقيادة‭ ‬مركب‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬القاصمة‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬قيادات‭ ‬الصف‭ ‬الأول،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الانقسام‭ ‬امتد‭ ‬ليشمل‭ ‬قادة‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬المحتملين‭ ‬للمواقع‭ ‬العسكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬فرغت‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬الاغتيالات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقول‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬الإجماع‭ ‬الوحيد‭ ‬الموجود‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الحزب‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬أي‭ ‬شخصية‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬ملء‭ ‬مكان‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.‬

‭ ‬ويوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يشهد‭ ‬انقساما‭ ‬بين‭ ‬فريقين؛‭ ‬الأول‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬الأنسب‭ ‬و«الأحق‮»‬‭ ‬بخلافة‭ ‬ابن‭ ‬خالته‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬قرابته‭ ‬به‭ ‬ومرافقته‭ ‬الطويلة‭ ‬له،‭ ‬والأهم‭ ‬لدعم‭ ‬إيران‭ ‬الكبير‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬علاقة‭ ‬المصاهرة‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬مع‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬ووجود‭ ‬شقيقه‭ ‬كممثل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

أما‭ ‬الفريق‭ ‬الثاني‭ ‬فيرى‭ ‬أن‭ ‬نائب‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬الأحق‭ ‬‮«‬تراتبيا‮»‬‭ ‬بخلافة‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬حيث‭ ‬تربطه‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬مستمرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬العملي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الحزب،‭ ‬واللقاءات‭ ‬الدائمة،‭ ‬والتشاور،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭.‬

ويلفت‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عاملا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬علاقته‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬صفة‭ ‬‮«‬سيد‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مرتبة‭ ‬دينية‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الصفة‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬‮«‬الشيخ‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬أوساط‭ ‬المؤيدين‭ ‬لنعيم‭ ‬قاسم‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬ذلك‭ ‬كافيا،‭ ‬ويستشهدون‭ ‬بتاريخ‭ ‬الحزب‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬حيث‭ ‬حكم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬ثلاثة‭ ‬قادة،‭ ‬تولّوا‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬الرسمي‭ ‬عام‭ ‬1989؛‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬شيخاً‭ ‬بعمامة‭ ‬بيضاء‭ ‬يدعى‭ ‬صبحي‭ ‬الطفيلي،‭ ‬والثاني‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سيداً‮»‬‭ ‬بعمامة‭ ‬سوداء‭ ‬يدعى‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي،‭ ‬والثالث‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سيداً‮»‬‭ ‬معمماً‭ ‬يدعى‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭. ‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬تعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحزب‭.‬

هذه‭ ‬الخلافات‭ ‬الجديدة‭ ‬حول‭ ‬اسم‭ ‬المرشح‭ ‬البديل‭ ‬لنصر‭ ‬الله‭ ‬سبقتها‭ ‬خلافات‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إذ‭ ‬يرى‭ ‬‮«‬جناح‭ ‬الصقور‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الجماعة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬حذرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬بشأن‭ ‬تصعيد‭ ‬الصراع‮»‬،‭ ‬مجادلين‭ ‬بـ«ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أفرادها‭ ‬وبين‭ ‬عامة‭ ‬اللبنانيين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الرد‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ترى‭ ‬الفئة‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬تجنب‭ ‬ما‭ ‬تعتبره‭ ‬‮«‬فخًّا‮»‬‭ ‬نصبته‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جر‭ ‬الحزب‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬برية‭ ‬قد‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬تجر‭ ‬إليها‭ ‬إيران،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬تحمل‭ ‬نتائجها‭.‬

MENAFN30092024000055011008ID1108732247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث