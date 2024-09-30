صراع ((السيد)) و((الشيخ)).. انقسام في حزب الله حول قيادة التنظيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬انقساما‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الحزب‭ ‬حول‭ ‬الشخصيتين‭ ‬الأكثر‭ ‬حظا‭ ‬للحلول‭ ‬مكان‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬هما‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬والرجل‭ ‬الثاني‭ ‬فيه،‭ ‬ونعيم‭ ‬قاسم‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.‬

وبحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬نشأ‭ ‬‮«‬خلاف‮»‬‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬حول‭ ‬الرجل‭ ‬الأنسب‭ ‬لقيادة‭ ‬مركب‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬القاصمة‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬قيادات‭ ‬الصف‭ ‬الأول،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الانقسام‭ ‬امتد‭ ‬ليشمل‭ ‬قادة‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬المحتملين‭ ‬للمواقع‭ ‬العسكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬فرغت‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬الاغتيالات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقول‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬الإجماع‭ ‬الوحيد‭ ‬الموجود‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الحزب‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬أي‭ ‬شخصية‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬ملء‭ ‬مكان‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.‬

‭ ‬ويوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يشهد‭ ‬انقساما‭ ‬بين‭ ‬فريقين؛‭ ‬الأول‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬الأنسب‭ ‬و«الأحق‮»‬‭ ‬بخلافة‭ ‬ابن‭ ‬خالته‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬قرابته‭ ‬به‭ ‬ومرافقته‭ ‬الطويلة‭ ‬له،‭ ‬والأهم‭ ‬لدعم‭ ‬إيران‭ ‬الكبير‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬علاقة‭ ‬المصاهرة‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬مع‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬ووجود‭ ‬شقيقه‭ ‬كممثل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

أما‭ ‬الفريق‭ ‬الثاني‭ ‬فيرى‭ ‬أن‭ ‬نائب‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬الأحق‭ ‬‮«‬تراتبيا‮»‬‭ ‬بخلافة‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬حيث‭ ‬تربطه‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬مستمرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬العملي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الحزب،‭ ‬واللقاءات‭ ‬الدائمة،‭ ‬والتشاور،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭.‬

ويلفت‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عاملا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬علاقته‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬صفة‭ ‬‮«‬سيد‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مرتبة‭ ‬دينية‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الصفة‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬‮«‬الشيخ‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬أوساط‭ ‬المؤيدين‭ ‬لنعيم‭ ‬قاسم‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬ذلك‭ ‬كافيا،‭ ‬ويستشهدون‭ ‬بتاريخ‭ ‬الحزب‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬حيث‭ ‬حكم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬ثلاثة‭ ‬قادة،‭ ‬تولّوا‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬الرسمي‭ ‬عام‭ ‬1989؛‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬شيخاً‭ ‬بعمامة‭ ‬بيضاء‭ ‬يدعى‭ ‬صبحي‭ ‬الطفيلي،‭ ‬والثاني‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سيداً‮»‬‭ ‬بعمامة‭ ‬سوداء‭ ‬يدعى‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي،‭ ‬والثالث‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سيداً‮»‬‭ ‬معمماً‭ ‬يدعى‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭. ‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬تعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحزب‭.‬

هذه‭ ‬الخلافات‭ ‬الجديدة‭ ‬حول‭ ‬اسم‭ ‬المرشح‭ ‬البديل‭ ‬لنصر‭ ‬الله‭ ‬سبقتها‭ ‬خلافات‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إذ‭ ‬يرى‭ ‬‮«‬جناح‭ ‬الصقور‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الجماعة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬حذرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬بشأن‭ ‬تصعيد‭ ‬الصراع‮»‬،‭ ‬مجادلين‭ ‬بـ«ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أفرادها‭ ‬وبين‭ ‬عامة‭ ‬اللبنانيين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الرد‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ترى‭ ‬الفئة‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬تجنب‭ ‬ما‭ ‬تعتبره‭ ‬‮«‬فخًّا‮»‬‭ ‬نصبته‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جر‭ ‬الحزب‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬برية‭ ‬قد‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬تجر‭ ‬إليها‭ ‬إيران،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬تحمل‭ ‬نتائجها‭.‬