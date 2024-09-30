عمار الحسن يتأهل للمشاركة في بطولة العالم للطعام المرموقة في أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬تركه‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬ناجحة‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬متابعة‭ ‬حلمه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬طاهيا،‭ ‬كرس‭ ‬عمار‭ ‬الحسن‭ ‬نفسه‭ ‬لإتقان‭ ‬فنون‭ ‬الطهي،‭ ‬مع‭ ‬الفخر‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭. ‬وفي‭ ‬منافسة‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬الطهاة‭ ‬العالميين،‭ ‬يطمح‭ ‬عمار‭ ‬الحسن‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬نكهات‭ ‬البحرين‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الغذائي‭ ‬الغني‭ ‬للمملكة‭.‬

وقال‭ ‬عمار‭ ‬الحسن‮»‬‭ :‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أحظى‭ ‬بفرصة‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬حاملاً‭ ‬اللقب‭ ‬لجعل‭ ‬بلادي‭ ‬فخورة‭ .‬‮«‬وأضاف‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬الرحلة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رائعة،‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬لاتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الطهوية‭.‬‮«‬

ستُقام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للطعام‭ ‬في‭ ‬إنديانابوليس‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬الطهاة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الطهوية‭ ‬المكثفة‭. ‬يتطلع‭ ‬عمار‭ ‬إلى‭ ‬إضفاء‭ ‬لمسته‭ ‬الخاصة‭ ‬وشغفه‭ ‬بالطعام‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬بهدف‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬حاملاً‭ ‬اللقب‭.‬