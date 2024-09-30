عمار الحسن يتأهل للمشاركة في بطولة العالم للطعام المرموقة في أمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تأهل عمار الحسن، الشيف الطموح من البحرين، بنجاح للمشاركة في بطولة العالم للطعام، التي ستقام في إنديانابوليس بالولايات المتحدة. تجمع هذه البطولة بين أفضل الطهاة من جميع أنحاء العالم لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم وشغفهم بالطهي.
بعد تركه مسيرة مهنية ناجحة استمرت 12 عامًا في القطاع الخاص من أجل متابعة حلمه في أن يصبح طاهيا، كرس عمار الحسن نفسه لإتقان فنون الطهي، مع الفخر بتمثيل مملكة البحرين على الساحة العالمية. وفي منافسة مع نخبة الطهاة العالميين، يطمح عمار الحسن إلى إبراز نكهات البحرين وتسليط الضوء على التراث الغذائي الغني للمملكة.
وقال عمار الحسن» :يشرفني أن أحظى بفرصة تمثيل البحرين في هذه البطولة، وآمل أن أتمكن من العودة إلى الوطن حاملاً اللقب لجعل بلادي فخورة .«وأضاف: «كانت الرحلة حتى الآن رائعة، وأنا متحمس لاتخاذ هذه الخطوة التالية في مسيرتي الطهوية.«
ستُقام بطولة العالم للطعام في إنديانابوليس بالولايات المتحدة، حيث سيتنافس الطهاة من جميع أنحاء العالم في سلسلة من التحديات الطهوية المكثفة. يتطلع عمار إلى إضفاء لمسته الخاصة وشغفه بالطعام على المنافسة، بهدف العودة إلى الوطن حاملاً اللقب.
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