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عمار الحسن يتأهل للمشاركة في بطولة العالم للطعام المرموقة في أمريكا

9/30/2024 8:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأهل‭ ‬عمار‭ ‬الحسن،‭ ‬الشيف‭ ‬الطموح‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬بنجاح‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للطعام،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬إنديانابوليس‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬تجمع‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬الطهاة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإبداعاتهم‭ ‬وشغفهم‭ ‬بالطهي‭.‬

بعد‭ ‬تركه‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬ناجحة‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬متابعة‭ ‬حلمه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬طاهيا،‭ ‬كرس‭ ‬عمار‭ ‬الحسن‭ ‬نفسه‭ ‬لإتقان‭ ‬فنون‭ ‬الطهي،‭ ‬مع‭ ‬الفخر‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭. ‬وفي‭ ‬منافسة‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬الطهاة‭ ‬العالميين،‭ ‬يطمح‭ ‬عمار‭ ‬الحسن‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬نكهات‭ ‬البحرين‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الغذائي‭ ‬الغني‭ ‬للمملكة‭.‬

وقال‭ ‬عمار‭ ‬الحسن‮»‬‭ :‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أحظى‭ ‬بفرصة‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬حاملاً‭ ‬اللقب‭ ‬لجعل‭ ‬بلادي‭ ‬فخورة‭ .‬‮«‬وأضاف‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬الرحلة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رائعة،‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬لاتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الطهوية‭.‬‮«‬

ستُقام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للطعام‭ ‬في‭ ‬إنديانابوليس‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬الطهاة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الطهوية‭ ‬المكثفة‭. ‬يتطلع‭ ‬عمار‭ ‬إلى‭ ‬إضفاء‭ ‬لمسته‭ ‬الخاصة‭ ‬وشغفه‭ ‬بالطعام‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬بهدف‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬حاملاً‭ ‬اللقب‭.‬

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