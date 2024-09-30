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بدء التصويت في برنامج جائزة امرأة العام 2024

9/30/2024 8:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينطلق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬امرأة‭ ‬العام‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬وومان‭ ‬ذيس‭ ‬مانث‮»‬،‭ ‬بقوة‭ ‬كبيرة‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬التصويت‭ ‬العام‭ ‬رسميًا‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق،‭ ‬الذي‭ ‬سيُقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬المساهمات‭ ‬والإنجازات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭.‬

وبدأت‭ ‬رحلة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ترشيح‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭. ‬ومن‭ ‬اللافت‭ ‬أن‭ ‬51 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الترشيحات‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬البحرينيات،‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬التقدير‭ ‬الواسع‭ ‬للنساء‭ ‬الموهوبات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬مراجعة‭ ‬دقيقة‭ ‬وشاملة‭ ‬شملت‭ ‬مقابلات‭ ‬فردية‭ ‬وتقييمات‭ ‬قامت‭ ‬لجنة‭ ‬مراجعة‭ ‬الجوائز‭ (‬ ARC ‭)‬،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مدقق‭ ‬الحسابات‭ ‬‮«‬راسل‭ ‬بيدفورد‭ ‬أشور‭ ‬أوديت‮»‬،‭ ‬باختيار‭ ‬59‭ ‬مرشحة‭ ‬للتأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬التصويت‭.‬

لقد‭ ‬تألقت‭ ‬هؤلاء‭ ‬النساء‭ ‬الرائعات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬إنجازاتهن‭ ‬في‭ ‬القيادة،‭ ‬والابتكار،‭ ‬ومهارات‭ ‬الإدارة‭. ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬الترشيحات‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬فئة،‭ ‬وتلقى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الترشيحات‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬الصحة،‭ ‬والتعليم،‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وأنماط‭ ‬الحياة،‭ ‬والإعلام،‭ ‬والقطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والمالية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المرشحات‭ ‬70‭ ‬و49‭ ‬و45‭ ‬مرشحة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأُقيم‭ ‬الحدث‭ ‬التمهيدي‭ ‬للختام‭ ‬الكبير‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬دبلومات‭ ‬راديسون‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬رسميًا‭ ‬عن‭ ‬المرشحات‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬الجوائز‭ ‬الـ18‭ ‬ضمن‭ ‬الفئات‭ ‬الخمس‭ ‬الرئيسية‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬التصويت‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬الآن‭ ‬للناس‭ ‬التصويت‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يلهمنهم‭.‬

ونود‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬نُشيد‭ ‬بالنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬قمن‭ ‬بترشيح‭ ‬أنفسهن‭ ‬ويشاركن‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الجوائز‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭. ‬ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬جائزة‭ ‬امرأة‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬التقدير‭ ‬حيثما‭ ‬يستحق،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتوفير‭ ‬منصة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬النساء‭ ‬الرائعات‭.‬

ويمكن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الكاملة‭ ‬للمرشحات‭ ‬النهائيات‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬موقعنا‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ womanoftheyearawards ‭.‬ com ‭ ‬حيث‭ ‬يمكنك‭ ‬معرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬مرشحة‭.‬

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