بدء التصويت في برنامج جائزة امرأة العام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ينطلق برنامج «جائزة امرأة العام 2024»، الذي أطلقته مجلة «وومان ذيس مانث»، بقوة كبيرة حيث بدأ التصويت العام رسميًا. ويهدف هذا الحدث المرموق، الذي سيُقام في شهر ديسمبر المقبل، إلى تكريم المساهمات والإنجازات الاستثنائية للنساء في البحرين في مختلف القطاعات والصناعات.
وبدأت رحلة هذا البرنامج في شهر مارس، حيث تلقى أكثر من 400 ترشيح من الجمهور. ومن اللافت أن 51 % من هذه الترشيحات كانت من البحرينيات، ما يظهر التقدير الواسع للنساء الموهوبات في المملكة. وبعد عملية مراجعة دقيقة وشاملة شملت مقابلات فردية وتقييمات قامت لجنة مراجعة الجوائز ( ARC )، بدعم من مدقق الحسابات «راسل بيدفورد أشور أوديت»، باختيار 59 مرشحة للتأهل للمرحلة النهائية من التصويت.
لقد تألقت هؤلاء النساء الرائعات في مجموعة متنوعة من الفئات بناءً على إنجازاتهن في القيادة، والابتكار، ومهارات الإدارة. وتم توزيع الترشيحات على 18 فئة، وتلقى أكبر عدد من الترشيحات في فئات الصحة، والتعليم، والمجتمع، وأنماط الحياة، والإعلام، والقطاعات التجارية والمالية، حيث بلغ عدد المرشحات 70 و49 و45 مرشحة على التوالي.
وأُقيم الحدث التمهيدي للختام الكبير أمس الإثنين 30 سبتمبر في فندق دبلومات راديسون. وكان هذا الحدث لحظة مهمة حيث تم الكشف رسميًا عن المرشحات النهائيات في كل من فئات الجوائز الـ18 ضمن الفئات الخمس الرئيسية. كما شهد هذا الحدث إطلاق مرحلة التصويت العامة، حيث يمكن الآن للناس التصويت للنساء اللواتي يلهمنهم.
ونود أيضًا أن نُشيد بالنساء اللواتي قمن بترشيح أنفسهن ويشاركن في برنامج الجوائز لأول مرة. ويهدف برنامج جائزة امرأة العام 2024 إلى منح التقدير حيثما يستحق، ونحن فخورون بتوفير منصة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية لهؤلاء النساء الرائعات.
ويمكن العثور على القائمة الكاملة للمرشحات النهائيات الآن على موقعنا الإلكتروني womanoftheyearawards . com حيث يمكنك معرفة المزيد عن كل مرشحة.
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