مستشفى السلام التخصصي فريق طبي متكامل للكشف وعلاج سرطان الثدي

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الدكتورة مروة المسلماني: كمية الإشعاع الناتج من الماموجرام قليلة جدا وغير مضرة











يُعدّ‭ ‬الاحتفال‭ ‬بشهر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بمثابة‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬الملحة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬عالميا‭ ‬وليس‭ ‬محليا‭ ‬فقط،‭ ‬يمتلك‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬التخصصي‭ ‬فريقا‭ ‬طبيا‭ ‬متكاملا‭ ‬للكشف‭ ‬وعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ويضعون‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬راحة‭ ‬المريضات‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬لهن،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬متخصص،‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬مدعوما‭ ‬بتشخيص‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬والمعدات‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬لدقة‭ ‬وسرعة‭ ‬النتائج‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬الدكتورة‭ ‬إسراء‭ ‬سامي‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬قائلة‭: ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعًا‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬البلاد‭ ‬294‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021،‭ ‬وفقًا‭ ‬لإحصائيات‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأورام،‮

‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لتجنب‭ ‬تفاقم‭ ‬المرض‭.‬

نسبة‭ ‬الإصابة‭: ‬البحرين‭ ‬تسجل‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬إصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج

الترتيب‭ ‬العربي‭: ‬تحتل‭ ‬البحرين‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬عربيًا‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي

التشخيص‭ ‬المبكر‭: ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التشخيص‭ ‬العلاجي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬اكتشاف‭ ‬الحالات‭ ‬الجديدة

سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الثدي‭. ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬تنمو‭ ‬خلايا‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬وغير‭ ‬مسيطر‭ ‬عليه،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تكوين‭ ‬ورم‭. ‬

سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعًا‭ ‬بين‭ ‬النساء،‭ ‬ولكنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصيب‭ ‬الرجال‭ ‬أيضًا،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬نادرًا‭.‬

الأعراض‭ ‬الشائعة‭:‬

وجود‭ ‬كتلة‭ ‬في‭ ‬الثدي‭: ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬مؤلمة‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬أو‭ ‬شكل‭ ‬الثدي،‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الجلد‭: ‬مثل‭ ‬احمرار‭ ‬أو‭ ‬تجعد‭ ‬الجلد،‭ ‬إفرازات‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬من‭ ‬الحلمة‭: ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬دموية،‭ ‬ألم‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬الحلمة،‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الحلمة‭: ‬مثل‭ ‬انقلابها‭ ‬إلى‭ ‬الداخل‭.‬

الأسباب‭ ‬وعوامل‭ ‬الخطر‭:‬

العوامل‭ ‬الوراثية‭: ‬وجود‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬العمر‭: ‬يزداد‭ ‬الخطر‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭.‬

التغيرات‭ ‬الهرمونية‭: ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث،‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭: ‬مثل‭ ‬التدخين،‭ ‬السمنة،‭ ‬وقلة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭.‬

الوقاية‭ ‬والفحص‭:‬

الفحص‭ ‬الدوري‭: ‬مثل‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ (‬الماموجرام‭) ‬للكشف‭ ‬المبكر‭.‬

نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭: ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬صحي،‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بانتظام،‭ ‬وتناول‭ ‬غذاء‭ ‬متوازن‭.‬

الوعي‭ ‬الذاتي‭: ‬معرفة‭ ‬الأعراض‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬للثدي‭ ‬بانتظام

أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭:‬

الجراحة‭: ‬لإزالة‭ ‬الورم‭ ‬أو‭ ‬الثدي‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭. ‬

العلاج‭ ‬الإشعاعي‭: ‬لقتل‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭.‬

العلاج‭ ‬الكيميائي‭: ‬لتدمير‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭. ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭: ‬لمنع‭ ‬نمو‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الهرمونات‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬حرصت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬الغانم‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الاصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬وصرحت‭ ‬بأنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النساء‭ ‬المعرضات‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬إذا‭ ‬كنتِ‭ ‬تواجهين‭ ‬خطرًا‭ ‬مرتفعًا‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬يمكنك‭ ‬اتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬الإضافية‭ ‬لتقليل‭ ‬المخاطر‭. ‬خذي‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

الفحص‭ ‬الدوري‭:‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬لفحص‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬التطور،‭ ‬ولكنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬اكتشافه‭ ‬مبكرًا،‭ ‬عندها‭ ‬يكون‭ ‬علاجه‭ ‬أسهل‭.‬‮

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ويمكنك‭ ‬مراجعة‭ ‬طبيبة‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬أو‭ ‬طبيبة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬الفحص‭ ‬المخصص‭ ‬للثدي‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يشمل‭ ‬أنواعًا‭ ‬إضافية‭ ‬أو‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬اختبارات‭ ‬التصوير‭.‬

الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬الصحي‭: ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يعانين‭ ‬السمنة‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬لديهن‭ ‬خطر‭ ‬متزايد‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬يعتقد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬هرمون‭ ‬الاستروجين‭ (‬ويرتبط‭ ‬التعرض‭ ‬لهرمون‭ ‬الاستروجين‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭).‬

لذلك‭ ‬حافظي‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬المثالي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي‭ ‬المتوازن‭.‬

وحول‭ ‬دور‭ ‬أشعة‭ ‬الماموجرام‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تحدثت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مروة‭ ‬المسلماني‭ ‬استشاري‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭ ‬والأمراض‭ ‬النسائية‭ ‬عن‭ ‬أشعة‭ ‬الماموجرام،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تعلو‭ ‬بعض‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬معلومات‭ ‬مغلوطة‭ ‬حول‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭ ‬السينية‭ (‬الماموغرام‭) ‬وتأثيرها‭ ‬الضار‭ ‬على‭ ‬الجسم‭.. ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬عليّ‭ ‬تصحيح‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬المفاهيم‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬سيدات‭ ‬المجتمع‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الأشعة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

وأكدت‭ ‬ان‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭ ‬الماموجرام‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬الطرق‭ ‬لتصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ ‬ X ‭-‬ ray ‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬مخصص‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬والتي‭ ‬مازالت‭ ‬تعطي‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬حيث‭ ‬يمتاز‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬التصوير‭ ‬المختلفة‭ ‬بأن‭ ‬له‭ ‬دقة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬التكلسات‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬السرطان‭ ‬الأولى‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬الحالات‭ ‬مبكرا‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭.‬

من‭ ‬المعلومات‭ ‬المنتشرة‭ ‬بكثرة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التصوير‭ ‬مؤلم‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬لكن‭ ‬قد‭ ‬تشعر‭ ‬بعض‭ ‬السيدات‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الارتياح‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬ضغط‭ ‬الثدي‭ ‬للتصوير‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬بضع‭ ‬ثوان‭. ‬الضغط‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬الماموغرام‭ ‬آمن‭ ‬ومفيد‭ ‬لتقليل‭ ‬سمك‭ ‬الثدي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحسين‭ ‬تصوير‭ ‬أنسجة‭ ‬الثدي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نشر‭ ‬الأنسجة‭ ‬المتراكبة‭ ‬وتقليل‭ ‬الجرعة‭ ‬الإشعاعية‭ ‬والإشعاعات‭ ‬المتناثرة،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تقليل‭ ‬التشويش‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقليل‭ ‬تأثير‭ ‬الحركة‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الصور‭ ‬الناتجة‭.‬

وأضافت‭: ‬كما‭ ‬تنتشر‭ ‬معلومات‭ ‬خاطئة‭ ‬بأن‭ ‬كمية‭ ‬الإشعاع‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬السيدات‭ ‬خلال‭ ‬الفحص‭ ‬مضرة،‭ ‬وقد‭ ‬تسبب‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬وهذا‭ ‬الكلام‭ ‬أيضا‭ ‬خاطئ،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬كمية‭ ‬الاشعاع‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬0‭.‬4‭ ‬ملي‭ ‬سيفرت‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحديثة‭ ‬المتطورة‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬7‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للإشعاع‭ ‬الكوني‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬نتعرض‭ ‬له‭ ‬جميعًا‭ ‬في‭ ‬محيطنا‭ ‬اليومي‭ ‬الطبيعي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬احتمالية‭ ‬إصابة‭ ‬السيدة‭ ‬بسرطان‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬نتيجة‭ ‬تعرضها‭ ‬للإشعاع‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ ‬غير‭ ‬مدعوم‭ ‬بأي‭ ‬دليل‭ ‬علمي‭. ‬إن‭ ‬الجرعة‭ ‬الإشعاعية‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬منخفضة‭ ‬للغاية‭ (‬أقل‭ ‬من‭ ‬0‭.‬005‭ ‬ملي‭) ‬وهي‭ ‬أشعة‭ ‬مرتدة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعادل‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للإشعاع‭ ‬الكوني‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬تنصح‭ ‬الكلية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لأطباء‭ ‬الأشعة‭ ‬وجمعية‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬باستخدام‭ ‬واقي‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬أثناء‭ ‬التصوير‭ ‬الشعاعي‭ ‬للثدي‭ (‬الماموغرام‭).‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬حرصت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إيمان‭ ‬فريد‭ ‬رئيس‭ ‬المختبر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬مبينة‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تكتشف‭ ‬أي‭ ‬سيدة‭ ‬أو‭ ‬فتاة‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يحولها‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬الأشعة‭ ‬لأخذ‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬الورم‭ (‬خزعة‭) ‬ويرسلها‭ ‬إلى‭ ‬المختبر‭.‬

ومن‭ ‬هنا‭ ‬يبدأ‭ ‬دور‭ ‬المختبر‭ ‬في‭ ‬تقطيع‭ ‬العينة‭ ‬بسكين‭ ‬خاص‭ ‬بطريقة‭ ‬دقيقة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬طبقات‭ ‬الانسجة‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تجهيز‭ ‬شرائح‭ ‬مختلفة‭ ‬يتم‭ ‬صباغتها‭ ‬بأنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الصبغات‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬طبيب‭ ‬المختبر‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الانسجة‭ ‬لفحص‭ ‬تلك‭ ‬الشرائح‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ (‬الميكروسكوب‭) ‬وإعداد‭ ‬التقرير‭ ‬المعملي‭ ‬المفصل‭ ‬عن‭ ‬الحالة‭. ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬خلايا‭ ‬سرطانية‭ ‬يحتاج‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬أكثر‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬احتياج‭ ‬لعمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصبغات‭ ‬المناعية‭ ‬لمعرفة‭ ‬نوع‭ ‬السرطان‭ ‬وسرعة‭ ‬نموه‭ ‬ومزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬نوع‭ ‬الخلايا‭.. ‬وتعدّ‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬مهمة‭ ‬لتحديد‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭ ‬الأمثل‭.‬

تظل‭ ‬خزعة‭ ‬الثدي‭ ‬هي‭ ‬الوسيلة‭ ‬التشخيصية‭ ‬الأساسية‭ ‬للإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أجاب‭ ‬عن‭ ‬سؤالنا‭ ‬الدكتور‭ ‬منذر‭ ‬صويلح‭ ‬استشاري‭ ‬الأشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬والتداخلية‭: ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬النساء‭ ‬دون‭ ‬أعراض‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص؟

التوصية‭ ‬العامة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬النساء‭ ‬ذات‭ ‬المخاطر‭ ‬المتوسطة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ ‬سنويًا‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬تحتاج‭ ‬من‭ ‬لديهن‭ ‬عوامل‭ ‬خطر‭ ‬أعلى‭ ‬إلى‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭. ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬استشارة‭ ‬مقدم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لتخصيص‭ ‬خطة‭ ‬فحص‭ ‬وفقًا‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الفردية‭. ‬وعن‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬تقنيات‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي،‭ ‬لكل‭ ‬منها‭ ‬مزايا‭ ‬وعيوب‭:‬

1-‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ (‬الماموجرام‭):‬

المزايا‭: ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعًا‭ ‬ويستخدم‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭. ‬يمكنه‭ ‬تحديد‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُصبح‭ ‬ملموسة‭.‬

العيوب‭: ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬مريح‭ ‬لبعض‭ ‬النساء‭ ‬ويتطلب‭ ‬ضغطًا‭ ‬على‭ ‬الثدي‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أقل‭ ‬دقة‭ ‬للنساء‭ ‬ذوات‭ ‬الأنسجة‭ ‬الثديية‭ ‬الكثيفة‭.‬

2-‭ ‬التصوير‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ (‬الألتراساوند‭):‬

المزايا‭: ‬يُستخدم‭ ‬كمكمل‭ ‬للماموجرام‭ ‬وخاصة‭ ‬للنساء‭ ‬ذوات‭ ‬الأنسجة‭ ‬الكثيفة‭. ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬إشعاعًا‭ ‬ويُعتبر‭ ‬آمنًا‭.‬

العيوب‭: ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكتشف‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان،‭ ‬ويعتمد‭ ‬كثيرًا‭ ‬على‭ ‬مهارة‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يُجري‭ ‬الفحص‭.‬

3-‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ (‬ MRI ‭): ‬

‭ ‬المزايا‭: ‬حساس‭ ‬للغاية‭ ‬ويمكنه‭ ‬اكتشاف‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‭ ‬جدًا،‭ ‬وخاصة‭ ‬للنساء‭ ‬ذوات‭ ‬الخطورة‭ ‬العالية‭.‬

العيوب‭: ‬مكلف‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬كاذبة،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬فحوصات‭ ‬إضافية‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬متاح‭ ‬دائمًا‭.‬

4-‭ ‬التصوير‭ ‬الشعاعي‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ (‬التوموسينثيز‭):‬

المزايا‭: ‬يوفر‭ ‬صورًا‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلًا،‭ ‬مما‭ ‬يُحسن‭ ‬دقة‭ ‬الكشف‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬الكثيفة‭.‬

العيوب‭: ‬يتطلب‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬للفحص‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬تكلفة‭.‬