تأييد المؤبد للص ضرب عامل برادة أثناء سرقته فتسبب في موته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المؤبد لشاب تسبب في وفاة عامل برادة آسيويا اثناء سرقته بالإكراه، حيث توجه إلى المجني عليه وحاول سرقة علبة سجائر وعصير من البرادة إلا أن المجني عليه حاول منعه فتعدى عليه بالضرب حتى تسبب بوفاته متأثرا بإصابته، حيث تبين أن المتهم من أصحاب الأسبقيات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بتاريخ 18/01/2024م مفاده قيام شخص بالتعدي بالضرب على آخر بمنطقة الرفاع، وعلى أثره تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها ذلك الإخطار، وذلك بالانتقال إلى مكان وجود المجني عليه في المستشفى والاستعلام عن حالته الصحية، فتبين خضوعه للعلاج وعدم تمكنه من الكلام ووافته المنية.
وبناء على طلب النيابة العامة وتحريات الشرطة حول الواقعة، فقد توصلت إلى هوية مرتكبها وهو شخص بحريني من ذوي الأسبقيات، فأصدرت النيابة أمراً بضبطه وإحضاره، كما استمعت إلى أقوال شهود الواقعة، واطلعت على تصوير كاميرا المراقبة الخاص بالمحل.
ونفاذاً لذلك عرض المتهم على النيابة العامة التي استجوبته وواجهته بما ثبت بالتصوير وأقوال الشهود، فأقر بقيامه بالتعدي بالضرب على المجني عليه بعد منعه الأخير من مغادرة المحل من دون سداد قيمة مشترياته، فوجهت اليه تهمة السرقة بالإكراه المفضي إلى موت المجني عليه، وأمرت بحبسه احتياطياً حتى إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.
إذ ادعى أمامها بمعاناته من أمراض نفسية كانت سبباً في ارتكابه الجريمة، فأمرت المحكمة آنذاك بعرضه على لجنة ثلاثية من الأطباء الاستشاريين بمستشفى الطب النفسي لفحص قواه العقلية والنفسية، وقد خلص تقرير اللجنة إلى ثبوت مسؤولية المتهم عن تصرفاته، ومن ثم أصدرت المحكمة حكمها بإدانته ومعاقبته بالسجن المؤبد.
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