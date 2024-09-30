Tuesday, 01 October 2024 05:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأييد المؤبد والسجن 10 سنوات لأربعيني قضى سهرته مع أجنبية ثم قتلها وحرق جثتها

9/30/2024 8:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬حكم‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬على‭ ‬قاتل‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬ضحيته،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬بحريني‭ ‬سيدة‭ ‬أجنبية‭ ‬وحرق‭ ‬جثتها‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ساعات‭ ‬حتى‭ ‬تلاشت‭ ‬معالمها‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬أجنبية‭ ‬يفيد‭ ‬باختفاء‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وكان‭ ‬آخر‭ ‬تواصل‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬قبل‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقطع‭ ‬للمجني‭ ‬عليها‭ ‬برفقه‭ ‬أحد‭ ‬الاشخاص‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المساكن،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬استعان‭ ‬بشخص‭ ‬لجلب‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬مسكنه‭ ‬لكونها‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة‭.‬

كشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬اثناء‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬فحضرت‭ ‬وتعاطيا‭ ‬المخدرات‭ ‬والكحوليات‭ ‬ومارسا‭ ‬الرذيلة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬معارفها‭ ‬هاتفيا،‭ ‬وتصوير‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬بهاتفها‭.‬

وعند‭ ‬المغرب‭ ‬حضر‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬وشقيقاته‭ ‬للمنزل‭ ‬وطلبت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الخروج‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬مسكنها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر،‭ ‬فعارض‭ ‬المتهم‭ ‬خروجها‭ ‬ونشب‭ ‬خلاف‭ ‬بينهما‭ ‬انتهى‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬المتهم‭ ‬للمجني‭ ‬عليها‭ ‬وكتم‭ ‬أنفاسها‭ ‬بوسادة‭ ‬حتى‭ ‬ماتت،‭ ‬فقام‭ ‬بتغطية‭ ‬الجثة‭ ‬بغطاء‭ ‬السرير‭ ‬وفي‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬استعار‭ ‬سيارة‭ ‬جاره‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬احدى‭ ‬الباحات‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬عمقها‭ ‬متر‭ ‬تقريبا‭ ‬مع‭ ‬الخشب‭ ‬وجلب‭ ‬5‭ ‬لترات‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬البنزين‭ ‬وأشعل‭ ‬النار‭ ‬مغادرا‭ ‬مكان‭ ‬الجريمة‭ ‬حتى‭ ‬تحولت‭ ‬الجثة‭ ‬إلى‭ ‬رماد‭ ‬فقام‭ ‬بتسوية‭ ‬الحفرة‭ ‬بالرمل‭. ‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬قتل‭ ‬عمدا‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بخنقها‭ ‬حتى‭ ‬خارت‭ ‬قواها‭ ‬مجهزا‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬وفاتها‭ ‬قاصدا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إزهاق‭ ‬روحها،‭ ‬وقد‭ ‬ارتبطت‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬بجريمة‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان‭ ‬بحجز‭ ‬حرية‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬قانوني‭ ‬بمسكنه‭ ‬واستعمال‭ ‬القوة‭ ‬والعنف،‭ ‬وحال‭ ‬مقاومتها‭ ‬قام‭ ‬بالسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬وتثبيتها‭ ‬خشية‭ ‬هروبها،‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬ظفر‭ ‬بها‭ ‬وتمكن‭ ‬منها‭ ‬حتى‭ ‬قام‭ ‬بقتلها،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬بمقابل‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقل‭ ‬للتعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ ‬لشخص‭ ‬نظير‭ ‬قيام‭ ‬الأخير‭ ‬بتوصيله‭ ‬رفقة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬سكنه‭ ‬حيث‭ ‬ارتكب‭ ‬الفعل‭ ‬المبين‭. ‬

كما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬تهمة‭ ‬انتهاك‭ ‬حرمة‭ ‬جثة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بعد‭ ‬قتلها‭ ‬بحرقها‭ ‬بغرض‭ ‬إخفاء‭ ‬جثتها‭ ‬آملا‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬مادة‭ ‬المخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الاحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬

عاقبته‭ ‬المحكمة‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬عن‭ ‬البند‭ ‬أولا،‭ ‬والسجن‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬في‭ ‬البندين‭ ‬ثانيا‭ ‬ورابعا،‭ ‬وبمعاقبته‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬ثالثا‭.‬

MENAFN30092024000055011008ID1108732240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث