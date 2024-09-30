فيرست موتورز راعيا برونزيا لملتقى ((مايكرو شباب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬نواف‭ ‬خالد‭ ‬الزياني،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬رعايتنا‭ ‬لملتقى‭ ‬مايكرو‭ ‬شباب‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬يسهم‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬ويدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تسريع‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمساندة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتمخض‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬بتخريج‭ ‬دفعة‭ ‬شبابية‭ ‬جديدة‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬نماء‭ ‬وازدهار‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وقادة‭ ‬لمستقبل‭ ‬بحريني‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‮»‬‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬مايكروشباب‮»‬،‭ ‬يشكل‭ ‬منصة‭ ‬حوار‭ ‬والتقاء‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحول‭ ‬المزيد‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودعمهم‭ ‬لتحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬الريادية‭ ‬إلى‭ ‬مشروعات‭ ‬تجارية‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬تحقيقا‭ ‬لرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والاقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬لمناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الجديد،‭ ‬كما‭ ‬يستهدف‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات،‭ ‬سيدات‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬وحاضنات‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحافظ‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وقيادات‭ ‬ومنسوبي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬