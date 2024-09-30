«أدنوك للحفر» تنشئ «تورنويل» بمشاركة عالمية

أعلنت شركة أدنوك للحفر عن إنشاء ((تورنويل Turnwell)) المشروع المشترك مع ((SLB وPatterson-UTI))، وتسريع برنامج تسليم 144 بئراً للنفط والغاز غير التقليديين، وذلك في أعقاب التسليم الناجح والفعّال للآبار الأولية في البرنامج.

وكانت أدنوك للحفر وقعت، من خلال الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل ((ADH RSC LTD))، اتفاقيات نهائية لإنشاء المشروع المشترك ((تورنويل)) مع شركتي ((SLB و Patterson-UTI)) العالميتين.

وستمتلك أدنوك للحفر عبر الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل، بعد إكمال المشروع المشترك وبموجب الاتفاقية، حصة أغلبية تبلغ 55%، وستمتلك SLB حصة 30% و Patterson-UTI حصة 15% المتبقية.

وأُنشئت تورنويل وزُودت بإمكانات وتقنيات متطورة لتكون ذراع أدنوك للحفر لتوفير خدمات الحفر في مجال الطاقة غير التقليدية، ولتنفيذ عقد قيمته 6.24 مليارات درهم إماراتي أُرسي على أدنوك للحفر، لتوفير خدمات الحفر والخدمات المرتبطة لتسليم 144 بئراً للنفط والغاز غير التقليديين.

وبعد البداية الناجحة والفعّالة لـ ((تورنويل)) وكفاءة عملياتها في التسليم، سرّعت أدنوك الجدول الزمني لإكمال البرنامج. وستنعكس الفوائد الاقتصادية لهذا التسريع على عائدات أدنوك للحفر للعام 2025 وعلى النمو على المدى البعيد من خلال التسريع المحتمل للمرحلة الثانية التي تشمل آلاف الآبار.

وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: يمثل اليوم تاريخاً مهماً وفارقاً بالنسبة لـ ((تورنويل)) ولشريكينا الرئيسيين SLB وPaterson UTI، فتسريع برنامج تسليم الآبار يعتبر شهادة على كفاءة عملياتنا وتطور وفعالية التقنيات والابتكارات التي نوظفها، ويشجعنا على مواصلة مسيرة التميز والتعاون، وهو النهج الذي سيحافظ عليه المشروع المشترك.

وأضاف: ستساهم ((تورنويل)) في وضع معايير جديدة لصناعة الطاقة العالمية ولن يقتصر دورها فقط على استكشاف واستخراج مصادر الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات، ونحن فخورون بأن نكون في الريادة لتشكيل مستقبل الطاقة في دولة الإمارات والعالم بشكل مسؤول.

جدول زمني

ولإنجاز المرحلة حسب الجدول الزمني المٌسرّع، اعتمدت شركة ((تورنويل)) أسلوب الحفر بالدفعات ((Batch Drilling))، وهو أسلوب يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم شركتا Gordon Technologies، وهي شركة رائدة توفر تقنية القياس أثناء الحفر ((MWD)) و((Enersol))، تسليم هذه الآبار وتسهم تقنية القياس أثناء الحفر في تقليل وقت الحفر وتحسين جودة تجويف الآبار وتعزيز كفاءة الحفر بشكل عام.

وتعتبر مشاركة شركات Enersol في تنفيذ هذا البرنامج مهمة. علماً أن Enersol هو مشروع استثماري يركز على التكنولوجيا أنشأته أدنوك للحفر بالشراكة مع ألفا ظبي القابضة. وتمتلك Enersol حصة 67.2% في Gordon Technologies. يوفر استخدام ((تورنويل)) لتكنولوجيا Enersol فرصاً كبيرة لشركات Enersol لدخول سوق الشرق الأوسط والنمو فيه، بينما تواصل تعزيز وجودها في الأسواق التقليدية.