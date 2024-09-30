سوق السفر العربي يبحث مستقبل السياحة العالمي في دبي أبريل 2025

يستعد سوق السفر العربي 2025، للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025. وسيسلط المعرض الضوء على الدور المحوري للاتصال في تشكيل مستقبل السياحة، تحت شعار:

((السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال))، ويتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يسجل قطاع السفر والسياحة عاماً قياسياً، بمساهمة اقتصادية تبلغ 11.1 تريليون دولار، ووفقاً للمجلس، فإن هذا سيوفر إتاحة 348 مليون وظيفة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يوظف القطاع 449 مليون شخص على مستوى العالم في العقد المقبل.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي: ((إن الاتصال لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضاً إنشاء مجتمعات تعمل كمراكز مهمة للتجارة والسياحة، ومن خلال العمل معاً، وتبنّي الابتكار وتحسين الاتصال، يمهد معرض السفر العالمي الطريق لمستقبل السفر.

وهذا ما يضمن بدوره أن تكون السياحة في السنوات القادمة أكثر استدامة)). في يوليو 2024، أفاد المكتب الاعلامي لحكومة دبي، أن المدينة قد استقبلت عدداً قياسياً من الزوار الدوليين بلغ 9.31 ملايين زائر في النصف الأول من عام 2024.