الذهب يحقق أفضل أداء فصلي منذ مطلع 2016

حقق الذهب أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات، بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر. وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14% منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016. وارتفع الذهب بنحو 29% منذ بداية العام، وهي أكبر زيادة في 14 عاماً.

وعلى أساس شهري، تقدم الذهب 6% في سبتمبر، بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولاراً يوم الخميس الماضي، في ارتفاع جاء مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية، وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين، واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3%، إلى 2695.80 دولاراً. وتراجعت أسعار الذهب أمس، لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق، الذي سجلته الأسبوع الماضي. وخلال التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 2653.38 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بسبب ارتفاع الدولار. ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: لا يزال الذهب يبدو مستعداً للتحرك المحتمل نحو 2700 دولار، إذا كانت بيانات سوق العمل هذا الأسبوع متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام. ويعد الذهب، الذي لا يدر عوائد، من الأدوات الاستثمارية المفضلة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وفي أثناء الاضطرابات الجيوسياسية.