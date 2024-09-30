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«أمنيات» تطلق مشروع «ذا ألبا» في نادي موناكو لليخوت بقيمة 7 مليارات درهم

9/30/2024 7:24:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((أمنيات)) العقارية عن إطلاقها مشروع ((ذا ألبا)) في نخلة جميرا بدبي بالتعاون مع مجموعة ((دورشيستر كوليكشن))، خلال مشاركتها معرض موناكو لليخوت الأخير، حيث جمع حفل الاعلان عن المشروع مجموعة من كبار الشخصيات والإعلاميين للاحتفال بهذه الوجهة متعددة الاستخدامات على ساحل دبي، وتبلغ قيمة المشروع 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).

وشهد الحدث مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين ((أمنيات)) ((دورشيستر كوليكشن)) وقعها مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((أمنيات))، وكريستوفر كودراي، رئيس مجموعة ((دورشيستر كوليكشن)).

وقال مهدي أمجد: ((أن مشروع ((ذا ألبا))، دورشيستر كوليكشن، دبي، مستوحى من فلسفة المصممة العالمية زها حديد للهندسة المعمارية، وتتم إدارته من مجموعة دورشيستر كوليكشن، التي تجمعنا معها شراكة طويلة الأمد)). وأضاف: ((هذا المشروع مميز بشكل خاص، لأنه يقدم مزيجاً متناغماً من الطبيعة والتصميم المتطور. تستمد دبي الكثير من سحرها وأسلوب حياتها من موقعها على شاطئ دبي، ويعزز ((ذا ألبا)) هذا الترابط مع المياه من خلال تقديم تجربة شاطئية حصرية)).

وقال كريستوفر كودراي: ((سيستمتع الضيوف والمقيمون بتجربة حصرية في أول منتجع يضم حدائق على البحر لمجموعة دورشيستر كوليكشن، مع شرفات خاصة واسعة وعروض أنشطة صحية شاملة)).

ويقع ((ذا ألبا)) على الهلال الشرقي لنخلة جميرا الشهيرة في دبي، وسيكون معلماً يوفر إطلالات على مرسى دبي وبرج العرب وبرج خليفة. وسيضم ((ذا ألبا)) الفندق الثاني عشر لمجموعة دورشيستر كوليكشن على مستوى العالم، والثاني في منطقة الشرق الأوسط، بعد ((ذا لانا)) في دبي، كما يعد ((ذا ألبا)) العقار السكني السابع الذي تديره مجموعة ((دورشيستر كوليكشن)) في دبي.

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