بدء التنقيب لموسم الشتاء في «الغلة» بأم القيوين

بدأت دائرة السياحة والآثار في أم القيوين أعمال التنقيبات الأثرية لموسم شتاء 2024 - 2025 في جزيرة الغلة، وهو موقع ساحلي يقع في خور أم القيوين ويرجع تاريخه إلى العصر الحجري الحديث ويؤرخ ما بين سبعة آلاف سنة. وتشارك البعثة الفرنسية في موسم التنقيب الأثري، والذي يعكس أهمية التعاون الدولي والتبادل الثقافي بين الحكومات، وهي خطوة استراتيجية لتعزيز البحث العلمي عن الجزيرة.

وقال هيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين: إن أعمال التنقيبات الأثرية تعد جزءاً مهماً من خطتنا الاستراتيجية في الحفاظ على المواقع الأثرية وإدارتها بشكل مستدام للأجيال القادمة وفهم تاريخنا الإنساني.