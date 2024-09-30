600 عمل في ملتقى الشارقة للخط

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات الدورة الحادية عشرة من الشارقة للخط، وتستمر إلى الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل في ساحة الخط في قلب الشارقة، ومتحف الشارقة للفنون، وبيت الحكمة، وجامعة الشارقة، وغيرها من الأماكن.

وأعلن محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير ملتقى الشارقة للخط، تفاصيل الدورة الحادية عشرة خلال مؤتمر صحافي عقد في الدائرة، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة.وأشار القصير إلى أن الملتقى يضم في دورته الحالية أكثر من 600 عمل فني لـ260 فناناً من مختلف دول العالم، و94 فعالية.