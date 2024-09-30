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16 ورشة في «الجليلة لثقافة الطفل» تضيء جماليات الخط العربي

9/30/2024 7:24:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سلسلة من ورش العمل والتجارب الفنية، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لجميع أفراد المجتمع على مدار شهر أكتوبر الجاري، من خلال مشروع ((دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب)) الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الرواد والناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة.

ويستهدف المشروع الذي يندرج تحت مظلة ((بينالي دبي للخط))، الناشئة من عمر 13 فما فوق، وطلبة المدارس والجامعات والموظفين، بالإضافة إلى المهتمين بالخط العربي وهواة هذا الفن، وسيشهد البرنامج عقد نحو 16 ورشة تدريبية متخصصة في خطوط الثلث، والنسخ والديواني الجلي، والرقعة وخط الإجازة، تتيح للمشاركين ورواد مركز الجليلة لثقافة الطفل إمكانية تعلم طرق ضبط كتابة وربط الحروف، ورسم وتنسيق التكوينات، بينما تمنحهم دورة ((الزخرفة والتذهيب)) فرصة التعرف على عوالم الزخرفة وأسسها.

من جهة أخرى، يستضيف متحف الاتحاد في 8 أكتوبر الجاري، محاضرة تحت عنوان ((فن الخط العربي، بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل)) التي تنظمها ((دبي للثقافة)) خصيصاً لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتهدف المحاضرة التي سيتولى الإشراف عليها الفنان والباحث وخبير اللغة العربية زيد أحمد أمين الأعظمي، إلى تعريف موظفي ((إقامة دبي)) على أنواع الخط العربي وخصائصه وفلسفته وجمالياته.

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