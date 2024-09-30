مكتبة محمد بن راشد «أفضل مؤسسة معلومات عربية»

فازت مكتبة محمد بن راشد بجائزة ((أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية))، ضمن فئات جائزة الشارقة للأدب المكتبي، في دورتها الرابعة والعشرين، التي تُنظّم تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار ((التحول نحو البيئة المعرفية الخضراء)).

ويعكس هذا الفوز جهود المكتبة في تعزيز دورها كمركز معرفي وثقافي، ودعمها للمجتمع، من خلال مبتكرة ومبادرات هادفة ومتنوعة.

مركز للمعرفة والإبداع

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمة خلال حفل التكريم ((إن فوز مكتبة محمد بن راشد بجائزة ((أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية))، هو تتويج لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد أن تكون المكتبة أكثر من مجرد مكان للكتب، بل مركزاً للمعرفة والإبداع، يجمع الشباب، ويُثري العقول، ويرسّخ قيم الحوار الثقافي والمعرفي)).

وتابع: ((لقد وضعنا في مكتبة محمد بن راشد هدفاً واضحاً منذ انطلاقنا، وهو أن نكون منارةً للمعرفة، تجمع كل من يسعى لتوسيع آفاقه الفكرية والثقافية، وتوفر بيئة ملهمة تُحفز الابتكار، وتعزز البحث والإبداع))، مضيفاً:

((يأتي هذا التكريم، ليُبرز جهودنا في تقديم نموذج حديث ومتكامل للمكتبات، يعتمد على أحدث التقنيات، ويدمج بين صون التراث الثقافي واستخدام الذكاء الاصطناعي، لترسيخ الاستدامة المعرفية)).

وأردف: هذا النجاح يلهمنا لمواصلة مسيرتنا في بناء مجتمع واعٍ وشغوف بالمعرفة، وتطوير مبادرات نوعية تخدم الأجيال القادمة، وتجعل من مكتبتنا فضاءً مفتوحاً للحوار، وبناء جسور التواصل بين الحضارات.

وجاءت مشاركة مكتبة محمد بن راشد في هذه الفئة، بناءً على عدة مرتكزات ومشاريع رئيسة، ساهمت في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الثقافية في العالم العربي. من أبرز هذه المشاريع، تطوير المجموعات المعرفية المتاحة في المكتبة، والتي تشمل مركز المعلومات، و9 مكتبات متخصصة، تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، وتوفر مصادر معرفية بأكثر من 70 لغة عالمية.

((معرض الذخائر))

وأبرزت المشاركة جهود مكتبة محمد بن راشد في حفظ التراث والإرث الإنساني، من خلال ((معرض الذخائر))، الذي يضم مجموعة نادرة من الكتب والدوريات والأطالس القيّمة، بالإضافة إلى مركز الترميم، الذي يعمل على صيانة المخطوطات النادرة، بهدف الحفاظ على هذا التراث، وإيصاله للأجيال القادمة.

وتقدم المكتبة العديد من الخدمات والأنشطة لدعم القراءة، البحث، والإبداع، إضافةً إلى مبادرات نوعية، مثل ((عالم يقرأ))، التي تهدف إلى جمع الكتب، بالتعاون مع دور النشر المحلية والمؤلفين والكتّاب، وإعادة توزيعها على الجهات المتنوعة. كما سلّطت مشاركة مكتبة محمد بن راشد، الضوء على مبادرة ((عالم بلغتك))، وهي مبادرة فريدة من نوعها، أطلقتها منذ عام، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج الكتب صوتياً، وترجمتها إلى لغات عالمية متعددة.