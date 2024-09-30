«واتساب» تحمي المستخدمين من الروابط الضارة

بدأت شركة واتساب اختبار ميزة أمنية جديدة تهدف إلى حماية المستخدمين من الروابط الضارة قبل النقر عليها.وستتيح الميزة الجديدة، التي تحمل اسم ((شاشة الأمان))، للمستخدمين التحقق من مصدر الروابط وتفاصيلها قبل فتحها، مما يسهم في منع الأجهزة من التعرض للبرمجيات الضارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واتساب المتواصلة لتعزيز أمان التطبيق وحماية المستخدمين من الروابط المشبوهة التي قد تكون وسيلة لنقل الفيروسات أو البرمجيات الضارة.وما زالت هذه الميزة قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُطرح في تحديث مستقبلي للتطبيق.

يذكر أن مشكلة الرسائل المُعاد توجيهها، وخاصةً التي تحتوي على الروابط الضارة، كانت مصدر قلق منذ ظهور الإنترنت، لكنها أصبحت أكثر تعقيداً مع تطور وسائل التواصل الفورية، إذ يمكن للنقر على رابط واحد أن يُعرّض أي جهاز للاختراق.ومع أن ((واتساب)) توفّر بالفعل بعض الأدوات لمكافحة هذه التهديدات، فإن الميزة الجديدة تسهل أكثر عملية التحقق من الروابط حتى وإن كانت تظهر بهيئة غير مضرة.

وستجعل تلك الميزة عملية التحقق من الروابط أسهل وأكثر شمولاً، كما سيتمكن المستخدمون من البحث عن تفاصيل إضافية حول الروابط أو حتى النصوص المرفقة في الرسالة عبر الإنترنت اعتماداً على محرك البحث ((جوجل)).

وأضاف التطبيق ((شاشة أمان)) أخرى عند تلقي رسالة من شخص غير معروف، وتتيح للمستخدمين خيار حظر المرسل أو الإبلاغ عنه، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الملف الشخصي للمرسل ورمز البلد. ولم تحدد ((واتساب)) موعداً رسمياً لإطلاق تلك المزايا الجديدة، علماً بأنها قد تخضع لتغييرات قبل الإطلاق النهائي.