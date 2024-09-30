الشراكات الاقتصادية بوابة الإمارات لآفاق جديدة

تعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ((CEPA)) من أبرز الأدوات الحديثة التي تعتمدها الدول لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي.

وهذه الاتفاقيات لا تقتصر على تبادل السلع والخدمات فحسب، بل تمتد لتشمل الاستثمار والتكنولوجيا والتعاون في مجالات متعددة. وفي هذا السياق، تأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تبنت هذه الاستراتيجية لتعزيز مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً.

وفي فبراير 2022، أقدمت الإمارات على خطوة استراتيجية بتوقيع اتفاقية ((CEPA)) مع الهند، التي تعد من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم. وتستهدف هذه الاتفاقية الطموحة زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات ورواد الأعمال في كلا البلدين.

ومن أبرز مميزات هذه الاتفاقية أنها خفضت أو ألغت الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الهند. هذا التخفيض يسهل دخول المنتجات الإماراتية إلى السوق الهندية الضخمة، ويزيد من تنافسيتها. إضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والتجارية والاتصالات، ما يمنح الشركات الإماراتية فرصاً أكبر للتوسع وتقديم خدماتها إلى شريحة أوسع من العملاء.

ولا تقتصر فوائد الاتفاقية على تسهيل التبادل التجاري فحسب، بل توفر أيضاً بيئة استثمارية محفزة من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق الإدارية. هذا الأمر يشجع على تدفق الاستثمارات بين البلدين، ويعزز فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ما يسهم في تطوير القدرات المحلية ونقل المعرفة.

وبالنسبة لرواد الأعمال الإماراتيين، تمثل هذه الاتفاقية فرصة ذهبية للتوسع ودخول أسواق جديدة، فهم الآن قادرون على الوصول إلى سوق يضم أكثر من مليار نسمة، وبإمكانهم بناء شراكات استراتيجية مع شركات هندية، ما يعزز من قدرتهم التنافسية ويتيح لهم الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة.

إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تبرز التزام الإمارات ببناء جسور اقتصادية متينة مع دول العالم، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويسهم في تنويعه. وبالنسبة لرواد الأعمال والشركات الإماراتية، فالآن هو الوقت المثالي لاستثمار هذه الفرص الواعدة والتخطيط للتوسع في الأسواق الدولية، مستفيدين من التسهيلات والمزايا التي توفرها هذه الاتفاقيات.

رائد أعمال إماراتي